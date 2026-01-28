Una esllavissada de terra i arbres talla una carretera local que dona accés a diversos nuclis de les Valls de Valira
El despreniment ha tingut lloc a Sant Joan Fumat i afecta la mobilitat d'un centenar de veïns
ACN
Una esllavissada de terra i arbres ha obligat a tallar des de les 12 del migdia d'aquest dimecres una carretera local que dona accés a diversos nuclis del municipi de les Valls de Valira. El despreniment ha tingut lloc al terme de Sant Joan Fumat i afecta la mobilitat d'un centenar de veïns, els quals tenen com a alternativa desplaçar-se amb vehicles 4x4 per Farrera dels Llops. Des del consistori han informat que es preveu començar a netejar la via durant la tarda, un cop arribi una màquina giratòria que ha de dur a terme aquestes tasques. De moment es desconeix quan es podrà reobrir la calçada, tenint en compte que cal analitzar la quantitat de material que acaba caient en aquest punt.
