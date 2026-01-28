L'altre mapa de la Seu: els espais insegurs pels menors
L’Ajuntament avança en el Pla de Protecció Integral a la Infància amb un mapatge de riscos a centres educatius, equipaments esportius i zones freqüentades per infants i adolescents
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat la segona fase del Pla de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència amb l’elaboració d’un mapatge de riscos als espais públics i equipaments municipals on infants i joves passen bona part del seu dia a dia. L’objectiu és detectar possibles situacions de vulnerabilitat i prevenir casos d’assetjament, maltractament o abusos sexuals.
Durant les darreres setmanes s’han dut a terme visites tècniques a centres educatius, instal·lacions esportives i culturals, així com a altres espais públics freqüentats per menors. Aquest treball de camp permet analitzar els entorns des d’una perspectiva de protecció, amb la voluntat de reforçar la seguretat i el benestar dels infants i adolescents del municipi.
La regidora d’Infància i Joventut, Christina Moreno, destaca que el pla s’està desenvolupant de manera coordinada amb els diferents agents educatius i socials de la ciutat. “Continuem fent passes conjuntes amb les diferents figures educatives i socials del municipi. El diàleg que s’ha iniciat al servei de la protecció de la infància i l’adolescència ha arribat per fer-nos més conscients, crítics i proactius”, afirma. Moreno remarca que, tot i no partir de zero, “el benefici d’una actuació coordinada, cohesionada i compartida és un esglaó més en l’ideal de ciutat que perseguim”.
Per al desplegament del Pla, el consistori compta amb l’assessorament d’Espirales, una consultoria especialitzada en infància i adolescència. Aquesta col·laboració té com a objectiu, d’una banda, dotar el municipi de més eines per a la detecció precoç de situacions de violència i, de l’altra, elaborar un protocol de ciutat que permeti a tots els agents implicats actuar de manera coherent i coordinada davant qualsevol indici de risc.
Un cop finalitzada aquesta fase de diagnòstic sobre el terreny, els professionals d’Espirales elaboraran un informe detallat amb consideracions específiques per a cada centre o instal·lació analitzada. Aquest document servirà com a full de ruta per implementar millores estructurals i organitzatives en els espais i activitats municipals adreçades a la infància i l’adolescència.
El projecte va arrencar amb una primera fase de formació adreçada al personal municipal i a altres serveis de la ciutat que intervenen directament amb infants i joves, amb l’objectiu d’establir una base teòrica comuna abans d’iniciar l’anàlisi pràctica que s’està duent a terme actualment.
Amb aquest Pla de Protecció Integral, l’Ajuntament referma la seva voluntat de construir un municipi on els infants i adolescents puguin créixer en un entorn segur i lliure de violències.
