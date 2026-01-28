Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'altre mapa de la Seu: els espais insegurs pels menors

L’Ajuntament avança en el Pla de Protecció Integral a la Infància amb un mapatge de riscos a centres educatius, equipaments esportius i zones freqüentades per infants i adolescents

L'escola Albert Vives de la Seu que s'integrarà com tots els centres docents en el pla de protecció

L'escola Albert Vives de la Seu que s'integrarà com tots els centres docents en el pla de protecció / AJ SEU

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat la segona fase del Pla de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència amb l’elaboració d’un mapatge de riscos als espais públics i equipaments municipals on infants i joves passen bona part del seu dia a dia. L’objectiu és detectar possibles situacions de vulnerabilitat i prevenir casos d’assetjament, maltractament o abusos sexuals.

Durant les darreres setmanes s’han dut a terme visites tècniques a centres educatius, instal·lacions esportives i culturals, així com a altres espais públics freqüentats per menors. Aquest treball de camp permet analitzar els entorns des d’una perspectiva de protecció, amb la voluntat de reforçar la seguretat i el benestar dels infants i adolescents del municipi.

La regidora d’Infància i Joventut, Christina Moreno, destaca que el pla s’està desenvolupant de manera coordinada amb els diferents agents educatius i socials de la ciutat. “Continuem fent passes conjuntes amb les diferents figures educatives i socials del municipi. El diàleg que s’ha iniciat al servei de la protecció de la infància i l’adolescència ha arribat per fer-nos més conscients, crítics i proactius”, afirma. Moreno remarca que, tot i no partir de zero, “el benefici d’una actuació coordinada, cohesionada i compartida és un esglaó més en l’ideal de ciutat que perseguim”.

Per al desplegament del Pla, el consistori compta amb l’assessorament d’Espirales, una consultoria especialitzada en infància i adolescència. Aquesta col·laboració té com a objectiu, d’una banda, dotar el municipi de més eines per a la detecció precoç de situacions de violència i, de l’altra, elaborar un protocol de ciutat que permeti a tots els agents implicats actuar de manera coherent i coordinada davant qualsevol indici de risc.

Un cop finalitzada aquesta fase de diagnòstic sobre el terreny, els professionals d’Espirales elaboraran un informe detallat amb consideracions específiques per a cada centre o instal·lació analitzada. Aquest document servirà com a full de ruta per implementar millores estructurals i organitzatives en els espais i activitats municipals adreçades a la infància i l’adolescència.

El projecte va arrencar amb una primera fase de formació adreçada al personal municipal i a altres serveis de la ciutat que intervenen directament amb infants i joves, amb l’objectiu d’establir una base teòrica comuna abans d’iniciar l’anàlisi pràctica que s’està duent a terme actualment.

Amb aquest Pla de Protecció Integral, l’Ajuntament referma la seva voluntat de construir un municipi on els infants i adolescents puguin créixer en un entorn segur i lliure de violències.

TEMES

