Joves i consum responsable a l'Alt Urgell: reneix la roba de l'armari
Una jornada d’intercanvi el 14 de març a Oliana aprofita el creixement de la moda de segona mà, que ja atrau un de cada cinc joves menors de 25 anys i consolida un nou model de consum sostenible
La plaça 1 d’Octubre d’Oliana acollirà dissabte 14 de març al matí la tercera edició de la jornada d’intercanvi de roba del municipi, coincidint amb el Dia Mundial del Consum Responsable. L’activitat, que es presenta en format de mercat de segona mà sota el nom “(Inter)canvia i cuida Oliana”, vol promoure un model de consum més sostenible i conscient entre la ciutadania.
Una de les novetats d’aquesta edició és la participació activa de l’alumnat de primer d’ESO de l’Institut Escola d’Oliana, que col·labora especialment en les tasques de recollida de roba i en l’organització de la iniciativa. El projecte està impulsat per l’Espai Jove d’Oliana, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, amb el suport de l’Ajuntament, el centre educatiu, el Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i el jovent del municipi.
L’objectiu és consolidar una proposta comunitària que impliqui el conjunt de la població i que fomenti l’intercanvi de roba com a eina per reduir residus i allargar la vida útil de les peces. A través del cooperativisme i la reutilització, el projecte també vol facilitar l’accés a roba a persones amb menys recursos econòmics.
La jornada funcionarà amb un sistema de punts: les persones que aportin roba rebran punts que podran bescanviar durant l’esdeveniment, mentre que aquelles que no hagin fet donacions podran adquirir punts per participar-hi.
La recollida de roba s’obrirà el dilluns 9 de febrer i s’allargarà fins al divendres 27 de febrer. Els punts habilitats seran l’Ajuntament, el Pavelló Francesc Betriu, el Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i l’Institut Escola d’Oliana. S’acceptarà roba personal i de la llar, excepte calçat i roba interior, sempre que estigui en bon estat.
Un fenomen que creix entre els joves
La iniciativa d’Oliana s’inscriu en una tendència a l’alça del consum de roba de segona mà, especialment entre els joves. En els darrers cinc anys, el percentatge de persones menors de 25 anys que compren roba reutilitzada s’ha duplicat, passant del 10% al 20% del total de clients, impulsat tant per una major sensibilitat ambiental com per un menor poder adquisitiu.
Aquest canvi generacional també es reflecteix en el creixement del sector. A l’Estat espanyol hi ha actualment prop de 800 botigues de moda de segona mà, la meitat gestionades per entitats de l’economia social com Humana, Càritas (Moda re-), Aeress, Mare Coraje o Cudeca. Catalunya, juntament amb Andalusia i la Comunitat de Madrid, concentra una part important d’aquesta oferta.
En aquest context, jornades com la d’Oliana connecten amb una nova manera d’entendre el consum, en què reutilitzar, compartir i allargar la vida de la roba esdevé una pràctica cada vegada més estesa, especialment entre les generacions més joves.
