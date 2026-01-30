L’Alt Urgell rebrà ajuts per retirar residus d’amiant després de la pedregada
L’Agència de Residus de Catalunya destina subvencions per netejar, retirar i transportar cobertes
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha obert aquest dijous la convocatòria d’ajuts destinats a la neteja, retirada, transport i tractament de residus d’amiant (fibrociment) malmesos per episodis meteorològics excepcionals. A l’Alt Urgell, la subvenció es dirigeix als edificis afectats per la pedregada del 19 d’agost de 2025 al municipi de Les Valls d’Aguilar, segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Els ajuts cobreixen tant les despeses derivades de retirades ja efectuades com les que s’hagin de dur a terme de cobertes que continguin amiant. L’objectiu és facilitar la gestió dels residus per protegir la salut pública i garantir que els materials perillosos s’eliminin de manera segura i conforme a la normativa ambiental.
A més de l’Alt Urgell, la convocatòria també abasta altres comarques afectades per pedregades el 2025. Concretament, el Ripollès i la Garrotxa van patir danys l’1 de juny en diversos municipis com Vilallonga de Ter, Llanars, Santa Pau, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en Bas i Mieres.
Les sol·licituds es poden presentar durant un mes des de la publicació de la convocatòria, i han d’incloure la documentació acreditativa dels danys i de les actuacions efectuades o previstes per a la retirada dels residus d’amiant. Aquestes ajudes responen a la necessitat de donar una resposta ràpida i eficaç davant d’episodis meteorològics extraordinaris, protegint la seguretat dels veïns i la qualitat del medi ambient.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»