L’Alt Urgell rebrà ajuts per retirar residus d’amiant després de la pedregada

L’Agència de Residus de Catalunya destina subvencions per netejar, retirar i transportar cobertes

El tinent d'alcalde de les Valls d'Aguilar, Joan Bullich, amb el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez / ACN

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha obert aquest dijous la convocatòria d’ajuts destinats a la neteja, retirada, transport i tractament de residus d’amiant (fibrociment) malmesos per episodis meteorològics excepcionals. A l’Alt Urgell, la subvenció es dirigeix als edificis afectats per la pedregada del 19 d’agost de 2025 al municipi de Les Valls d’Aguilar, segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Els ajuts cobreixen tant les despeses derivades de retirades ja efectuades com les que s’hagin de dur a terme de cobertes que continguin amiant. L’objectiu és facilitar la gestió dels residus per protegir la salut pública i garantir que els materials perillosos s’eliminin de manera segura i conforme a la normativa ambiental.

A més de l’Alt Urgell, la convocatòria també abasta altres comarques afectades per pedregades el 2025. Concretament, el Ripollès i la Garrotxa van patir danys l’1 de juny en diversos municipis com Vilallonga de Ter, Llanars, Santa Pau, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en Bas i Mieres.

Les sol·licituds es poden presentar durant un mes des de la publicació de la convocatòria, i han d’incloure la documentació acreditativa dels danys i de les actuacions efectuades o previstes per a la retirada dels residus d’amiant. Aquestes ajudes responen a la necessitat de donar una resposta ràpida i eficaç davant d’episodis meteorològics extraordinaris, protegint la seguretat dels veïns i la qualitat del medi ambient.

