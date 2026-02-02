La Seu d’Urgell estrena una llibreria infantil i juvenil en ple auge del sector al Pirineu
El Refugi Kanalla combina venda de llibres, activitats familiars i model cooperatiu per promoure la lectura entre infants i joves
ACN
La Seu d’Urgell ha obert una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil, un projecte pioner al Pirineu que vol convertir-se en un punt de trobada per a famílies, infants i amants dels llibres. L’establiment, batejat com a El Refugi Kanalla, neix amb un model cooperatiu i incorpora, a més de la venda de llibres, un espai d’oci i activitats pensat per fomentar la lectura i reduir la dependència de les pantalles.
Al darrere del projecte hi ha Sònia Mataró i Núria Vilarrubla, que expliquen que la idea va començar a prendre forma després de ser mares i detectar la manca d’oferta cultural adreçada a la infància al Pirineu. Inicialment, la proposta es va testar dins la llibreria El Refugi, al mateix carrer del centre històric de la Seu, però finalment han fet el pas d’impulsar un espai propi gràcies a una línia de subvencions per a projectes singulars en l’àmbit cooperatiu.
La nova llibreria vol anar més enllà del simple aparador de llibres. “Hem volgut combinar la venda amb un espai on petits i grans puguin compartir experiències, llegir, crear i descobrir, defugint models pensats només per a la conciliació”, assenyala Mataró. A més de la literatura, s’hi programaran activitats artístiques i propostes de descoberta de l’entorn.
Vilarrubla defensa que la literatura infantil i juvenil és un recurs “molt potent” per al desenvolupament de les persones i creu que cal recuperar ritmes més pausats. “Hem arribat a un moment en què cal alentir els tempos i tornar a certes dinàmiques que s’han anat perdent”, afirma. El model cooperatiu, afegeix, permet que el projecte creixi de la mà de les famílies sòcies i en connexió amb els agents culturals del territori.
L’obertura d’El Refugi Kanalla arriba en un moment de bona salut del sector al Pirineu. Així ho constata l’Associació Llibre del Pirineu, que cada any publica un catàleg amb les novetats editorials i constata que entre el 15 i el 20% dels títols corresponen a literatura infantil i juvenil. El seu president, Isidre Domenjó, destaca que aquest àmbit s’ha consolidat en menys de dues dècades gràcies a l’aposta d’editorials i autors que han trobat en el Pirineu un escenari idoni per explicar històries adreçades als més joves.
Un dels exemples més clars d’aquest creixement és la col·lecció Petit Pirineu d’Edicions Salòria, que aquest any celebra quinze anys. Amb més d’una trentena de títols, s’ha convertit en el principal pilar de l’editorial. El seu director, Marcel·lí Pascual, recorda que la iniciativa va començar com una aposta arriscada, però avui és un “sector refugi” on famílies i escoles continuen invertint en el paper i en el valor del llibre com a objecte.
A aquesta vitalitat s’hi afegeixen iniciatives com la de l’Associació Cultural Cambuleta, que ha publicat nou contes infantils en pallarès, contribuint a preservar la parla pròpia del Pallars entre els més petits. “Que els nens i nenes facin seva la variant dialectal no és incompatible amb aprendre el català estàndard”, subratlla Domenjó.
El foment de la lectura també passa per l’escola. Aquest curs s’ha posat en marxa el programa Pirineu Lector, que recomana 18 llibres en català i aranès per a infants de 3 a 11 anys, amb activitats familiars associades. Els títols s’han difós a través de 21.000 punts de llibre repartits pels 48 centres educatius de l’Alt Pirineu i Aran, on estudien més de 5.000 alumnes.
