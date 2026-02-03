Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Seu s'il·lusiona amb el futur edifici universitari: primera visita d'obres

El projecte d’INEFC Pirineus reforçarà la ciutat com a pol de joventut i dinamitzador del territori

Les obres de l'edifici INEFC PIRINEUS

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha realitzat una visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, acompanyat de tècnics del projecte i del responsable de l’obra, per conèixer de primera mà l’estat d’execució dels treballs i l’evolució d’aquest equipament clau per al futur educatiu, esportiu i econòmic de la ciutat i del conjunt de l’Alt Pirineu.

Durant la visita, s’ha constatat que les obres avancen a bon ritme i dins dels terminis previstos. El nou edifici permetrà dotar l’INEFC Pirineus d’instal·lacions modernes i funcionals, adaptades a les necessitats docents, de recerca i de formació especialitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. Aquesta infraestructura reforça el posicionament de la Seu com a pol universitari de referència al Pirineu.

L’alcalde Barrera ha subratllat que “aquest projecte és una aposta estratègica de ciutat i de territori, que genera oportunitats, atrau talent jove i contribueix a diversificar l’economia local”. Segons ha afegit, la implantació i consolidació de l’INEFC Pirineus “no només té un impacte educatiu, sinó també social, esportiu i de dinamització de la nostra ciutat”.

El nou edifici s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant equipaments de qualitat i projectes transformadors que reforcin el paper de la Seu d’Urgell com a capital de serveis, coneixement i innovació al Pirineu.

