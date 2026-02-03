La Seu s'il·lusiona amb el futur edifici universitari: primera visita d'obres
El projecte d’INEFC Pirineus reforçarà la ciutat com a pol de joventut i dinamitzador del territori
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha realitzat una visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, acompanyat de tècnics del projecte i del responsable de l’obra, per conèixer de primera mà l’estat d’execució dels treballs i l’evolució d’aquest equipament clau per al futur educatiu, esportiu i econòmic de la ciutat i del conjunt de l’Alt Pirineu.
Durant la visita, s’ha constatat que les obres avancen a bon ritme i dins dels terminis previstos. El nou edifici permetrà dotar l’INEFC Pirineus d’instal·lacions modernes i funcionals, adaptades a les necessitats docents, de recerca i de formació especialitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. Aquesta infraestructura reforça el posicionament de la Seu com a pol universitari de referència al Pirineu.
L’alcalde Barrera ha subratllat que “aquest projecte és una aposta estratègica de ciutat i de territori, que genera oportunitats, atrau talent jove i contribueix a diversificar l’economia local”. Segons ha afegit, la implantació i consolidació de l’INEFC Pirineus “no només té un impacte educatiu, sinó també social, esportiu i de dinamització de la nostra ciutat”.
El nou edifici s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant equipaments de qualitat i projectes transformadors que reforcin el paper de la Seu d’Urgell com a capital de serveis, coneixement i innovació al Pirineu.
