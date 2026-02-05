Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els campings de Catalunya se citen a la Seu per debatre el futur i la seguretat

El sector convoca la segona edició el congrés nacional sota el lema «El futur dels campings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i gestió del risc».

Un bungalow del camping de Cerdanya Viva

Un bungalow del camping de Cerdanya Viva / CERDANYA VIVA

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell serà l’escenari de la segona edició del Congrés de Campings de Catalunya, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d’abril al Castell de Ciutat, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. L’esdeveniment està organitzat per la Federació Catalana de Campings i se celebra sota el lema «El futur dels campings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i gestió del risc».

L’objectiu principal del congrés és consolidar un fòrum estratègic que promogui el diàleg, l’aprenentatge i la cooperació entre professionals del sector turístic i del camping, amb la finalitat de reforçar el posicionament de Catalunya com a destinació de referència al sud d’Europa.

Els dies 16 i 17 d’abril, les jornades principals acolliran un programa de ponències, taules rodones i intervencions institucionals. Experts del sector, representants de l’administració pública i professionals en seguretat compartiran coneixements sobre els principals reptes del sector: des de la prevenció de riscos naturals fins a la implementació de tecnologies per a la seguretat intel·ligent. L’objectiu és dotar els campings d’eines pràctiques i estratègiques per afrontar els desafiaments actuals i futurs.

El congrés començarà el 15 d’abril amb una visita guiada a la Catedral de la Seu d’Urgell, seguida d’un còctel de benvinguda que permetrà als assistents establir els primers contactes en un ambient distès i propici per al networking. La nit del 16 d’abril se celebrarà la Gala dels Campings Catalans, un acte que reunirà els principals actors del sector i on es lliuraran reconeixements a persones i entitats destacades per la seva aportació a la modernització i desenvolupament dels campings a Catalunya.

El Castell de Ciutat, seu del congrés, combina instal·lacions de primer nivell amb un entorn natural idoni per al turisme a l’aire lliure. Aquest marc permet als participants gaudir d’un entorn que reflecteix els valors del sector, alhora que facilita les jornades de treball, debat i intercanvi professional.

Amb aquesta iniciativa, la Seu d’Urgell es posiciona com a punt de trobada del sector del camping català, promovent la seguretat, la innovació i la professionalització en un dels subsectors turístics més importants del país.

