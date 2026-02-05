Els campings de Catalunya se citen a la Seu per debatre el futur i la seguretat
El sector convoca la segona edició el congrés nacional sota el lema «El futur dels campings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i gestió del risc».
La Seu d’Urgell serà l’escenari de la segona edició del Congrés de Campings de Catalunya, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d’abril al Castell de Ciutat, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. L’esdeveniment està organitzat per la Federació Catalana de Campings i se celebra sota el lema «El futur dels campings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i gestió del risc».
L’objectiu principal del congrés és consolidar un fòrum estratègic que promogui el diàleg, l’aprenentatge i la cooperació entre professionals del sector turístic i del camping, amb la finalitat de reforçar el posicionament de Catalunya com a destinació de referència al sud d’Europa.
Els dies 16 i 17 d’abril, les jornades principals acolliran un programa de ponències, taules rodones i intervencions institucionals. Experts del sector, representants de l’administració pública i professionals en seguretat compartiran coneixements sobre els principals reptes del sector: des de la prevenció de riscos naturals fins a la implementació de tecnologies per a la seguretat intel·ligent. L’objectiu és dotar els campings d’eines pràctiques i estratègiques per afrontar els desafiaments actuals i futurs.
El congrés començarà el 15 d’abril amb una visita guiada a la Catedral de la Seu d’Urgell, seguida d’un còctel de benvinguda que permetrà als assistents establir els primers contactes en un ambient distès i propici per al networking. La nit del 16 d’abril se celebrarà la Gala dels Campings Catalans, un acte que reunirà els principals actors del sector i on es lliuraran reconeixements a persones i entitats destacades per la seva aportació a la modernització i desenvolupament dels campings a Catalunya.
El Castell de Ciutat, seu del congrés, combina instal·lacions de primer nivell amb un entorn natural idoni per al turisme a l’aire lliure. Aquest marc permet als participants gaudir d’un entorn que reflecteix els valors del sector, alhora que facilita les jornades de treball, debat i intercanvi professional.
Amb aquesta iniciativa, la Seu d’Urgell es posiciona com a punt de trobada del sector del camping català, promovent la seguretat, la innovació i la professionalització en un dels subsectors turístics més importants del país.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi