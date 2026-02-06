L'Alt Urgell pas a pas: nova proposta de senderisme cultural
La II Volta a l’Alt Urgell recorrerà el Camina Pirineus en sis etapes guiades entre febrer i maig de 2026
La II Volta a l’Alt Urgell pels camins del Camina Pirineus ja està en marxa. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i l’associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus han presentat una iniciativa que convida els amants de la marxa nòrdica i del senderisme a recórrer la comarca per etapes i a aprofundir en el seu patrimoni natural i cultural.
L’acte de presentació ha comptat amb la participació de la presidenta del Consell, Josefina Lladós; del vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, i d’Albert de Gràcia, representant de MeteoPirineus i membre de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, que han coincidit a destacar el valor d’una proposta que combina esport, natura i territori.
La Volta es desenvoluparà al llarg del 2026 i dona continuïtat a la primera edició, iniciada el 2025, amb l’objectiu de completar el traçat d’aquest recorregut comarcal a través de la xarxa de senders del Camina Pirineus, un projecte que recupera antics camins tradicionals i promou el coneixement del paisatge i de la història de l’Alt Urgell.
Josefina Lladós ha subratllat que aquesta segona edició “consolida una proposta que uneix esport, natura i territori”, i que contribueix a impulsar un turisme sostenible i saludable. En la mateixa línia, Juan Antonio Serrano ha remarcat que la iniciativa s’emmarca en la política de promoció del Patronat de Turisme i que “accions com aquesta reforcen el posicionament de Lleida i del Pirineu com una destinació de referència”.
El calendari de la Volta 2026 inclou sis etapes programades entre els mesos de febrer i maig. Les sortides estaran guiades per l’equip de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus i s’adrecen a senderistes amb experiència en terrenys de muntanya, amb el suport puntual de guies locals. Les primeres jornades tindran lloc a la zona sud de la comarca i també permetran revisar i actualitzar la senyalització dels trams del projecte.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
- Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya