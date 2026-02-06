Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TractoradaRestabliment de l'R4Manifestació de docentsFesta de la LlumMissió 'marciana'RodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

L'Alt Urgell pas a pas: nova proposta de senderisme cultural

La II Volta a l’Alt Urgell recorrerà el Camina Pirineus en sis etapes guiades entre febrer i maig de 2026

Excursionistes en la primera edició de la Volta

Excursionistes en la primera edició de la Volta / CCAU

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La II Volta a l’Alt Urgell pels camins del Camina Pirineus ja està en marxa. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i l’associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus han presentat una iniciativa que convida els amants de la marxa nòrdica i del senderisme a recórrer la comarca per etapes i a aprofundir en el seu patrimoni natural i cultural.

L’acte de presentació ha comptat amb la participació de la presidenta del Consell, Josefina Lladós; del vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, i d’Albert de Gràcia, representant de MeteoPirineus i membre de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, que han coincidit a destacar el valor d’una proposta que combina esport, natura i territori.

La Volta es desenvoluparà al llarg del 2026 i dona continuïtat a la primera edició, iniciada el 2025, amb l’objectiu de completar el traçat d’aquest recorregut comarcal a través de la xarxa de senders del Camina Pirineus, un projecte que recupera antics camins tradicionals i promou el coneixement del paisatge i de la història de l’Alt Urgell.

Josefina Lladós ha subratllat que aquesta segona edició “consolida una proposta que uneix esport, natura i territori”, i que contribueix a impulsar un turisme sostenible i saludable. En la mateixa línia, Juan Antonio Serrano ha remarcat que la iniciativa s’emmarca en la política de promoció del Patronat de Turisme i que “accions com aquesta reforcen el posicionament de Lleida i del Pirineu com una destinació de referència”.

Notícies relacionades

El calendari de la Volta 2026 inclou sis etapes programades entre els mesos de febrer i maig. Les sortides estaran guiades per l’equip de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus i s’adrecen a senderistes amb experiència en terrenys de muntanya, amb el suport puntual de guies locals. Les primeres jornades tindran lloc a la zona sud de la comarca i també permetran revisar i actualitzar la senyalització dels trams del projecte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents