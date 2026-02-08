Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell

Aquest tipus de pràctiques suposen una infracció greu i poden comportar sancions administratives

El sistema que ha fet servir l'home per copiar a l'exàmen de conduïr

El sistema que ha fet servir l'home per copiar a l'exàmen de conduïr / Mossos d'Esquadra

Núria León

Manresa

Els Mossos d'Esquadra ha denunciat un home que intentava fer trampes durant la prova teòrica del carnet de conduir a la Seu d’Urgell. Els fets van tenir lloc a l'examen organitzat per la Direcció General de Trànsit (DGT).

L’aspirant duia un telèfon mòbil amagat dins la sabata, des d’on, a través d’un petit forat, captava imatges de l’examen. Les imatges eren enviades a un col·laborador extern, que li feia arribar les respostes correctes mitjançant un auricular ocult.

Aquest tipus de pràctiques suposen una infracció greu i poden comportar sancions administratives, a més de la impossibilitat de tornar a presentar-se a les proves durant un període determinat.

