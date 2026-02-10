La Seu cedeix dos immobles a la Generalitat per acollir les delegacions territorials del Govern
Es tracta de dos espais estratègics situats al centre històric de la ciutat com són les Antigues Escoles Graduades, edifici situat a Pati Palau, i Ca l’Armenter, al carrer dels Canonges
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat els tràmits per cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya dos edificis municipals amb l’objectiu que s’hi construeixin les seus de les delegacions territorials del Govern de l’Alt Pirineu i Aran. L’acord es va aprovar en el ple celebrat aquest dilluns al vespre i s’emmarca en el protocol signat el 4 d’agost de 2025 entre el consistori i el Departament de la Presidència.
La cessió ha de permetre que el Govern català disposi d’una ubicació estable i unificada per als serveis territorials dels seus diferents departaments, que fins ara es troben dispersos. A més, el projecte s’inscriu plenament en l’estratègia municipal de revitalització del centre històric, ja que la implantació d’aquests equipaments comportarà una presència diària de treballadors públics i ciutadania, amb l’impacte positiu que això pot tenir sobre el comerç i la vida urbana.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat que “aquesta cessió no és només una operació patrimonial, sinó una aposta clara per reforçar el paper de la Seu com a capital territorial i per revitalitzar de manera decidida el nostre Centre Històric”. En aquest sentit, ha subratllat que la concentració de les delegacions “generarà moviment, oportunitats i noves sinergies per al conjunt de la ciutat”.
Els dos immobles cedits són espais situats en punts estratègics del nucli antic. D’una banda, les antigues Escoles Graduades, a la plaça del Pati Palau número 6, una finca de 1.014 metres quadrats que, tot i tenir naturalesa demanial, es podrà cedir a través d’una mutació entre administracions, ja que continuarà destinada a un servei públic. De l’altra, l’edifici de Ca l’Armenter, al carrer dels Canonges 15, amb accés també pel carrer de Sant Just, un immoble patrimonial de planta baixa i tres pisos, amb una superfície aproximada de 100 metres quadrats.
L’expedient de cessió es troba ara en fase d’informació pública durant 30 dies. Si no s’hi presenten al·legacions, l’acord quedarà aprovat de manera definitiva sense necessitat de tornar al ple.
Paral·lelament a aquest projecte, l’Ajuntament preveu continuar impulsant actuacions al centre històric, com ara la rehabilitació d’edificis, la promoció d’habitatge, la millora de l’espai públic i l’accessibilitat, l’eficiència energètica i el suport al teixit comercial. La implantació de les delegacions del Govern es vol convertir així en un nou motor per consolidar el nucli antic com el cor institucional, econòmic i social de la capital de l’Alt Pirineu i Aran.
