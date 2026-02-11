Detenen un home de 47 anys a Organyà després d'intentar atropellar-ne un altre i matar-li un dels gossos
Tot va començar per una discussió entre una parella que duia els gossos correctament lligats, i el presumpte agressor, que els duia desfermats
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys a Organyà per intentar atropellar-ne un altre. Els fets van tenir lloc el 2 de febrer a les 9 del matí a la zona dels horts, arran d'una discussió entre una parella que passejava tres gossos, correctament lligats, i un altre home que anava amb animals sense lligar.
Després d’aquesta discussió, l’agressor va marxar a casa i va tornar al lloc dels fets amb el seu vehicle, a alta velocitat, amb la intenció d'atropellar el noi. La víctima, quan va detectar que el vehicle es dirigia cap a ell, va saltar al marge del camí per evitar ser envestit, però no va poder evitar que el cotxe passés per damunt dels seus gossos, un dels quals va morir a l'acte. Dels altres dos gossos, un va resultar amb ferides greus i el tercer, ferit lleu. Però l'agressor no en va tenir prou i, com que no va aconseguir atropellar el noi, el detingut va fer mitja volta i ho va intentar per segona vegada.
Arran aquests fets es va obrir una investigació que va finalitzar dimecres passat amb la detenció de l’agressor. L'arrestat està acusat d'homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal. L'arrestat va passar a disposició judicial el 5 de febrer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.
