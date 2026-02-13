Per una Seu neta: nova maquinària per desenganxar xiclets i brossa enquistada
La sistema reforça el manteniment viàri després de l’intercanvi amb Andorra la Vella i permet desinfectar terra i mobiliari urbà
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha incorporat al Servei Municipal de Neteja una nova màquina decapadora destinada a eliminar xiclets, taques i brutícia general de les vies públiques, alhora que desinfecta les superfícies.
Aquesta setmana els operaris del servei han rebut una formació específica sobre el correcte funcionament de la màquina, que ha tingut lloc al carrer dels Canonges. La compra del vehicle, adjudicada a Grau Maquinària i Servei Integral, SA, ha tingut un cost de 270.404,75 euros i reforça els esforços municipals per mantenir els carrers nets i més segurs per a la ciutadania.
La iniciativa s’emmarca en un procés d’intercanvi i aprenentatge amb altres municipis. Recentment, un equip d’operaris del Comú d’Andorra la Vella es va desplaçar a la Seu d’Urgell per mostrar el funcionament del seu sistema de neteja de la via pública. Durant aquesta prova pilot, es van utilitzar màquines que combinen detergent i aigua calenta a pressió, especialment útils per a la desinfecció de contenidors i mobiliari urbà.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va destacar que els resultats van ser molt satisfactoris i va precisar que la maquinària utilitzada per Andorra la Vella té un cost aproximat de 200.000 euros. Barrera va subratllar que aquest sistema és una referència per a la capital alturgellenca, especialment tenint en compte que Andorra la Vella té una població més gran i un alt flux de visitants.
El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, va agrair el reconeixement per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i va explicar que els principis bàsics del seu sistema són la planificació de les actuacions, l’ús de mitjans tècnics adequats i les accions de conscienciació ciutadana. Per la seva banda, el conseller de Sostenibilitat i Innovació del Comú, Gerard Estrella, va detallar que els operaris treballen de manera continuada, incloent caps de setmana i festius, per mantenir la capital del Principat neta i donar una imatge de ciutat cuidada i ordenada.
