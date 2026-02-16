La Seu impulsa la inclusió amb el projecte ‘El formatge que ens uneix’
Un pla de visites guiades conduïdes per persones vinculades a Integra Pirineus i al Club Social El Picot obren el museu a una mirada més humana, accessible i participativa
L’Espai Ermengol - Museu de la Ciutat de la Seu ha presentat el projecte ‘El formatge que ens uneix’, una iniciativa que vol situar les persones al centre de l’activitat cultural i reforçar el compromís de la Seu d’Urgell amb una cultura més accessible. La proposta és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament, la Fundació Integra Pirineus i el Club Social El Picot.
La presentació ha anat a càrrec de la tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, que ha subratllat que el projecte “és un exemple clar de com la cultura pot ser una eina de participació i transformació, permetent que tothom se senti partícip del relat de la nostra ciutat”. Tó ha remarcat que no es tracta només d’una visita al museu, sinó d’“una experiència que posa les persones al centre”.
El projecte ha permès que un grup de persones vinculades a Integra Pirineus i al Club Social El Picot es formin per convertir-se en les pròpies guies del museu. D’aquesta manera, els visitants podran descobrir el patrimoni formatger de la Seu d’Urgell des d’una mirada diferent, més propera i enriquidora.
Segons Natàlia Abrego, del Club Social El Picot, la iniciativa va començar el maig del 2025 i ha estat un procés intens de treball compartit. Durant nou mesos s’han fet trobades regulars per idear, donar forma i adaptar els continguts del guiatge, i també s’han realitzat visites a obradors del territori, com l’Escola Agrària i La Reula, per veure de prop l’elaboració del formatge i la producció de la llet.
Per la seva banda, Nàlia Solé, d’Integra Pirineus, ha destacat el valor comunitari del projecte. Ha explicat que la Thatiana, la Clara i l’Imma s’han preparat durant nou mesos per oferir unes visites que redescobreixen el patrimoni formatger, i que aquesta experiència ha permès reforçar la xarxa comunitària i posar en valor les seves vivències com un actiu cultural únic.
Més enllà de les visites, ‘El formatge que ens uneix’ ha suposat també un pas endavant per a l’Espai Ermengol. Gràcies a la col·laboració amb les entitats socials, s’han implementat millores en l’accessibilitat cognitiva d’una de les sales, fet que facilita la comprensió dels continguts i fa el museu més acollidor per a tothom.
Les visites guiades del projecte tindran lloc el dissabte 21 de febrer a les 11 del matí i el dijous 26 de febrer a les 7 de la tarda. Totes dues sessions són gratuïtes, obertes a tot el públic i no cal fer reserva prèvia per participar-hi.
