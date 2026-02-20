Nou curs especialitzat en ramaderia extensiva per joves ramaders al Pirineu
La formació, orientada a joves ramaders i professionals, combina formació pràctica i teòrica per millorar la gestió de les explotacions i facilitar el relleu generacional
El nou curs ofereix una formació tècnica de sistemes de producció de vaca de carn basats en el pasturatge com a eix central de l'explotació. Aquest model d’aprofitament a dent permet reduir costos d’alimentació, millorar la fertilitat del sòl, optimitzar els recursos propis i reforçar la sostenibilitat econòmica i ambiental de la ramaderia extensiva. La formació s’adreça especialment als joves que s’incorporen al sector agrari, amb l’objectiu d’oferir-los una base tècnica sòlida per iniciar o consolidar explotacions viables i eficients de vaca de carn.
La propsota, que es desenvolupa en la modalitat semipresencial, combinarà 22 hores presencials i 22 hores online a través de la plataforma Moodle. La formació té una durada total de 44 hores i es durà a terme a l'Escola Agrària del Pirineu, situada a la Finca de les Colomines, Bellestar, Lleida. Les dates establertes per al curs van del 25 de març al 6 de maig de 2026. Els participants podran aprofundir en els aspectes rellevants de la gestió tècnica del ramat i del maneig de les pastures, amb l'objectiu de millorar la gestió i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes.
Aquesta formació també està orientada a les persones interessades en la ramaderia extensiva i és especialment recomanada per als ramaders en actiu que vulguin optimitzar el seu sistema productiu, reduir costos i millorar la gestió de les pastures, així com per als que desitgin reforçar els seus coneixements tècnics. Un dels objectius clau del curs és facilitar el relleu generacional al sector ramader, proporcionant coneixements pràctics i tècnics per construir projectes sòlids, resilients i adaptats als reptes actuals de la ramaderia extensiva.
El coordinador del curs, Miquel Redondo Llerena, anima a tots els interessats a preinscriure’s a través del formulari habilitat a l’Escola Agrària del Pirineu (https://forms.office.com/e/sfybFn3aaC). El cost de la formació és de 54 €, tal com estableix l’ORDRE ARP/23/2026, de 5 de febrer. Per més informació, els interessats poden contactar amb l’escola al telèfon 973 352 358 o per correu electrònic a miguelredondo@gencat.cat.
Aquest curs no només servirà per oferir formació tècnica, sinó també per dinamitzar el sector de la ramaderia extensiva i garantir la seva sostenibilitat a llarg termini, amb un enfocament especial en la sostenibilitat econòmica i ambiental.
