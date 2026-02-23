Ensurt per l'incendi en una xemeneia a Fígols i Alinyà
El foc va afectar sis metres quadrats de la coberta d'un edifici del carrer de l’Església
Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar diumenge a la tarda en un incendi en un edifici de Fígols i Alinyà, que va afectar parcialment la coberta d’un immoble situat al carrer de l’Església.
L’avís es va rebre a les 18:15 hores a través del telèfon d’emergències 112. Es va activar un ampli desplegament del cos per fer front a l’incendi, originat en una xemeneia.
El foc va afectar aproximadament 6 metres quadrats de la coberta de l’edifici. Un cop extingides les flames, els efectius van procedir al sanejament de la zona afectada i a la revisió tant de la coberta com dels forjats mitjançant una càmera tèrmica, per descartar punts calents i evitar possibles revifalles.
