Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Ensurt per l'incendi en una xemeneia a Fígols i Alinyà

El foc va afectar sis metres quadrats de la coberta d'un edifici del carrer de l’Església

Efectius dels Bombers treballant en les tasques d'extinció del foc

Efectius dels Bombers treballant en les tasques d'extinció del foc / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar diumenge a la tarda en un incendi en un edifici de Fígols i Alinyà, que va afectar parcialment la coberta d’un immoble situat al carrer de l’Església.

L’avís es va rebre a les 18:15 hores a través del telèfon d’emergències 112. Es va activar un ampli desplegament del cos per fer front a l’incendi, originat en una xemeneia.

Notícies relacionades

El foc va afectar aproximadament 6 metres quadrats de la coberta de l’edifici. Un cop extingides les flames, els efectius van procedir al sanejament de la zona afectada i a la revisió tant de la coberta com dels forjats mitjançant una càmera tèrmica, per descartar punts calents i evitar possibles revifalles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents