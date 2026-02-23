El Parlament pregunta al Govern per la recuperació de l'històric bibliobús Pere Quart del Pirineu
El diputat pirinenc d'ERC Pepe Vidal ha elevat una sèrie de preguntes a l'Executiu sobre la represa del servei
El diputat pirinenc d'ERC Pepe Vidal ha elevat una sèrie de preguntes al Govern per obtenir respostes sobre quan es recuperarà el servei del Bibliobús Pere Quart al Pirineu, que des del passat mes de gener no ha estat operatiu. Aquest servei de biblioteques mòbils, que depèn de la Central de Biblioteques de Lleida i del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ofereix accés a la lectura i la cultura a divuit nuclis de població de la zona pirinenca.
Segons Vidal, el Bibliobús compleix una funció essencial en la comunitat, proporcionant accés a la lectura i la cultura a municipis petits i aïllats, on l'accés a biblioteques presencials és limitat o inexistent. La seva suspensió temporal, arran de la jubilació del conductor i tècnic auxiliar de biblioteconomia, ha deixat aquests nuclis sense una important eina educativa i cultural des del 7 de gener.
El diputat ha expressat la seva preocupació davant la manca de previsió del Departament de Cultura per cobrir la vacant. “En tractar-se d’una vacant per jubilació, per què no es va actuar amb prou antelació per evitar la interrupció del servei durant tantes setmanes?”, ha preguntat Vidal, subratllant la importància d’evitar que els habitants del Pirineu es vegin privats d’un servei tan valuós per a la seva formació i lleure.
Per a Vidal, garantir l’accés a la lectura a tots els ciutadans és fonamental, independentment de la seva ubicació geogràfica. “Cal garantir l’accés a la lectura a tots els habitants del Pirineu i que tinguin els mateixos drets a la cultura que un ciutadà de Barcelona”, ha declarat el diputat. En aquest sentit, el Bibliobús, a través de la seva funció social, representa una eina imprescindible per a la inclusió cultural a les zones rurals.
A més, Pepe Vidal ha aprofitat per plantejar una altra qüestió al Govern: “Quina previsió té per posar en marxa els serveis de biblioteques públiques mòbils per als petits municipis pirinencs que actualment no disposen de cap servei bibliotecari presencial?” Aquesta pregunta posa en evidència les dificultats que molts habitants del Pirineu encara tenen per accedir a recursos culturals, un dret que el diputat considera que cal garantir sense distinció de territori.
El futur del Bibliobús Pere Quart depèn ara de les respostes que el Govern proporcioni a aquestes qüestions i de la seva capacitat per garantir un servei essencial per als municipis més petits del Pirineu.
El Bibliobús Pere Quart rep el seu nom en honor a Pere Quart, pseudònim del poeta i escriptor català Joan Oliver, qui va ser una figura destacada en la literatura catalana i un ferm compromès amb la cultura durant la Guerra Civil. Oliver va ser, a més, un dels conductors del bibliobús que el Servei de Biblioteques de la Generalitat utilitzava per portar llibres als soldats al Front. Aquest gest de vincular el nom del vehicle amb una personalitat literària tan significativa també serveix com a recordatori del seu paper fonamental a l’hora de portar la lectura a llocs on abans no arribava. Així, el Bibliobús Pere Quart no només simbolitza l’amor per la literatura, sinó també el compromís social i històric de garantir l'accés a la cultura, especialment en temps difícils.
El servei del Bibliobús va començar a prestar-se inicialment en municipis de les comarques del Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, zones rurals de difícil accés. Amb el temps, el servei va veure una expansió important, i des de 1995, es va estendre al Pallars Sobirà. Més recentment, al gener de 2021, la ruta es va ampliar a tres municipis més de l'Alt Urgell: Coll de Nargó, Organyà i Ribera d’Urgellet (Pla de Sant Tirs). Amb aquest últim desenvolupament, el Bibliobús Pere Quart va poder oferir servei de lectura pública a un total de 18 nuclis de població pertanyents a 16 municipis, amb una població total de 9.362 habitants. Aquest creixement no només ha ampliat l’abast geogràfic, sinó que ha permès a més persones gaudir de serveis culturals que d'altra manera no haurien estat al seu abast.
A més de ser un mitjà per al préstec de documents, el Bibliobús ofereix diversos serveis que fan que la seva funció sigui més completa i variada. Entre aquests serveis, s'inclou l'accés a internet, essencial per a la formació digital de les poblacions rurals, el assessorament bibliotecari, que ajuda els usuaris a trobar els recursos adequats segons les seves necessitats, i diverses activitats de foment de la lectura, que busquen apropar la literatura a tots els membres de la comunitat, des de nens fins a adults. Aquest conjunt de serveis fa del Bibliobús Pere Quart una eina indispensable per a la promoció cultural i l'educació a les comarques més perifèriques de Catalunya.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa