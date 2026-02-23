El SEM reubica a la Seu d'Urgell un dels seus helicòpters
El SEM rescindeix el contracte de gestió de dos helicòpters amb Eliance i els tres disponibles se situaran a la Seu d'Urgell, Girona i Reus.
ACN
La zona del Pirineu central tindrà provisionalment un helicòpter a la Seu d'Urgell, després que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hagi rescindit el contracte amb l'empresa Eliance en virtut del qual aquesta firma gestionava dos dels quatre helicòpters que inclou el sistema sanitari públic català, amb base a Girona i a Móra d'Ebre.
Així doncs, a partir d'avui SAF ha començat a operar el tercer helicòpter medicalitzat, el que té base a Girona, i ha començat la contractació i formació dels professionals necessaris per iniciar el servei amb el quart aparell. Salut preveu que la nova aeronau pugui començar a operar en poques setmanes, durant el mes de març. Fins a la posada en marxa del quart helicòpter, el SEM desplegarà un dispositiu de contingència que preveu la reubicació estratègica dels tres que estan operatius, a més a més d'un reforç terrestre amb ambulàncies medicalitzades addicionals.
Així, fins a disposar del quart helicòpter, els tres disponibles se situaran a la Seu d'Urgell, Girona i Reus. Aquest moviment, afirma el Departament, "permetrà garantir l'assistència a les zones més allunyades del territori".
Salut afegeix que, en paral·lel, el SEM iniciarà una nova licitació per a l'adjudicació definitiva del servei dels quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya, que es preveu que es pugui posar en marxa durant el 2027.
El Departament de Salut ha exposat les "dificultats" d'Eliance per complir un contracte que "estableix l'obligació de substituir els aparells quan aquests entren en manteniment o es produeix una incidència tècnica". El SEM ha aprovat un contracte d'urgència per cedir els dos helicòpters a SAF, que d'aquesta manera passa a encarregar-se dels quatre aparells. La decisió ha entrat en vigor aquest dilluns. Aquesta situació ja havia provocat malestar a les comarques pirinenques l'any passat.
Segons dades que ofereix l'executiu català, el SEM disposa actualment de 444 unitats al territori, distribuïdes estratègicament "per tal de donar una resposta sanitària correcta i dotar el país de la màxima equitat". Els quatre helicòpters medicalitzats formen part d'aquest contingent.
