Xè Festival del Joc del Pirineu: un repte de 14.000 visitants
Els organitzadors del certamen proposen dedicar un carrer de la Seu d'Urgell a la creadora del Monopoly, Elizabeth Magie
ACN
El Festival del Joc del Pirineu arriba als deu anys i ho fa amb la perspectiva de continuar creixent en espais i activitats. El gruix del certamen es durà a terme entre el 27 i el 29 de març, tot i que la programació començarà el pròxim dia 9 i s'allargarà fins al 26 d'abril. Pel que fa al nombre d'assistents, s'espera superar-ne els 14.000, tenint en compte que en les darreres dos edicions aquests han crescut en més de 2.000 cada any. El fet que l'esdeveniment estigui ja plenament consolidat ha contribuït als seus organitzadors a plantejar que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell dediqui un carrer a la 'veritable' creadora del Monopoly, Elizabeth Magie. De fet, la seva trajectòria es podrà veure en una exposició.
La mostra dedicada a Magie s'estrenarà el 27 de març i té com a objectiu divulgar la seva tasca, per tal de revertir la "invisibilització" que va patir la creadora del "primer joc de taula modern de la història que es va convertir en el Monopoly", tal com ha explicat Pablo Giménez, codirector del Festival del Joc del Pirineu. Pel que fa a la possibilitat de dedicar-li un carrer, els organitzadors del certamen tenen previst dur a terme una campanya de recollida de signatures per aconseguir adhesions a la proposta. Finalment, han detallat que només han trobat un carrer anomenant Elizabeth Magie. Concretament, han dit que es tracta d'un carreró d'un poble petit del nord de França i que desconeixen si aquest està dedicat a la creadora o es tracta d'una coincidència en el nom.
D'entre les novetats del certamen, hi ha la incorporació de l'Hotel el Castell de Ciutat com a espai d'activitat. En aquest cas, s'han programat diverses partides de jocs d'estratègia i històric a la part de l'antic castell. Pel que fa a les visites escolars, enguany el festival es desplaçarà fins al centre educatiu d'Oliana (Alt Urgell) per facilitar la participació dels seus alumnes a l'esdeveniment. A més, també serà el primer cop que s'organitzaran activitats destinades als usuaris de la Llar de Sant Josep, les quals es faran dins d'aquestes instal·lacions. Mentrestant, l'Ateneu de l'Alt Urgell s'estrenarà també com a zona de joc nocturna, entre les deu de la nit i les dues de la matinada.
Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Tó, ha explicat que el Festival del Joc del Pirineu s'ha convertit en un "esdeveniment de referència a tot el món", no només com a certamen d'aquest sector sinó com "una finestra al territori" i un "espai singular", tenint en compte les diverses experiències lúdiques que s'hi programen. Quant als Premis Catalunya, ha explicat que s'incorpora una nova cateogria que guardonarà el millor joc de rol editat en català. Aquest reconeixement se suma als de millor joc infantil, familiar i avançat.
Pel que fa al guardó com 'Amic del Joc', Tó ha apuntat que enguany serà per l'entitat Ayudar Jugando. Així, ha dit, es vol valorar la tasca que duen a terme en la recollida de fons per dur a terme projectes solidaris relacionats amb diversos àmbits, com ara la millora de les condicions de vida dels nens que estan en centres d'acollida, el suport que fan a diverses ludoteques situades en zones amb un percentatge més elevat de població en risc d'exclusió social, o els infants hospitalitzats o que pateixen malalties greus, entre d'altres.
