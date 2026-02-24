Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consell de l’Alt Urgell redueix el consum de gas el 38 % amb la xarxa de calor de biomassa

L'edifici central de l'ens comarcal aprofita la caldera del CAP de la Seu per subministrar calefacció a diversos edificis públics

L'edifici central del Consell Comarcal

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha posat en funcionament la xarxa de calor amb biomassa, dins del projecte Impulsa Energia. La caldera amb estella forestal, instal·lada al CAP de la Seu d’Urgell, subministra calefacció als edificis del Consell, al Centre de Serveis adjacents i al local del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), tots gestionats per l’administració comarcal.

L’anàlisi comparativa de les factures de gas de gener de 2025 i 2026 mostra una reducció del consum energètic i de la despesa: el consum de gas ha baixat un 38,2 % i l’estalvi econòmic arriba al 52,6 %. La xarxa, fruit del conveni amb l’Institut Català de la Salut, substitueix part dels combustibles fòssils per energia renovable d’origen forestal, amb reducció de emissions de gasos d’efecte hivernacle. També millora la qualificació energètica dels edificis, optimitza el rendiment del sistema de calefacció i genera un estalvi per a l’administració local.

El model de producció centralitzada amb biomassa és més eficient i amb menys emissions que els sistemes basats en combustibles fòssils.

Els resultats confirmen l’aposta del Consell per un model energètic sostenible i alineat amb els objectius de descarbonització. L’estalvi registrat en un mes d’hivern mostra l’impacte de la inversió i el potencial del projecte, establint un referent per a futures iniciatives de transició energètica a la comarca.

