8M a l'Alt Urgell: les padrines es reivindiquen
El Consell Comarcal commemora el Dia de la Dona amb un programa centrat en la vellesa femenina
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el pròxim 8 de març, amb un ampli programa d’actes que s'estendran al llarg de tot el mes. Enguany, el focus es posa en la vellesa femenina, un tema que busca posar en valor les trajectòries vitals de les dones grans, així com denunciar les desigualtats que encara travessen en aquesta etapa de la vida.
Amb el lema habitual, “Pirinenques, diverses i lliures”, aquest any la programació vol visibilitzar la diversitat en termes generacionals, centrant-se en les dones grans de la comarca i la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. Un fenomen creixent d'hiperenvelliment femení que, fins ara, s’ha percebut com un problema social, però que des dels feminismes es vol redefinir i valorar, destacant el paper fonamental d'aquestes dones en la cohesió social, la transmissió cultural i en tasques sovint invisibilitzades com l'educació, la criança de fills i filles i la creació de xarxes de cures.
La programació d'enguany proposa una reflexió sobre la vellesa femenina i busca trencar alguns dels mites que l’envolten, com la solitud no volguda, la malaltia, el dol o la pèrdua d’identitat. Es pretén visibilitzar i reconèixer la importància de les dones grans en la societat i reivindicar els drets que han aconseguit al llarg dels anys.
Propostes d’activitats
El programa ha estat impulsat per l’àrea de polítiques d’igualtat del Consell Comarcal, diversos ajuntaments i entitats culturals, amb activitats gratuïtes i finançades pels fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Algunes de les activitats destacades inclouen:
- Taula rodona i converses intergeneracionals sobre envelliment, feminisme i arts escèniques: Moderada per l’Escola de teatre de la Seu d’Urgell, amb la participació de les actrius Carme Sansa, Elena Santiago i Noemí Busquets. Aquesta activitat tindrà lloc el 20 de març a les 7 del vespre a l’Escola de teatre de la Seu d’Urgell.
- Taules rodones sobre la conquesta dels drets civils de les dones: Aquestes converses es celebraran el 18 de març a la Seu d’Urgell (Arxiu Comarcal) i el 25 de març a Organyà (Sala Xart de l’Ajuntament), per posar en valor la lluita de les dones per aconseguir els seus drets.
- Exposicions i projeccions sobre la representació de la vellesa femenina: Un conjunt d'activitats culturals que abordaran la imatge de la dona gran en la societat.
- Espectacle “A la Fresca”: Aquest espectacle protagonitzat per tres dones es representarà el 14 de març a les 12 del migdia a Oliana, al Passeig de la Reguereta, i l'endemà, el 15 de març, a Arsèguel a la mateixa hora, a la plaça de l’església de Santa Coloma.
- Lectura del manifest institucional: Serà llegit el 9 de març a les 12 del migdia davant de l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, com a mostra de suport i compromís amb els drets de les dones grans.
- Sessió de contacontes sobre envelliment femení: Una activitat que es durà a terme durant tot el mes de març a diverses escoles de la comarca, amb l'objectiu de sensibilitzar els més joves sobre la temàtica de la vellesa femenina.
- Formacions diverses per a professionals: S'oferiran diverses formacions dirigides a aquelles persones que treballen o tenen una relació directa amb les dones grans, per proporcionar-los eines per millorar la seva tasca en aquest àmbit.
Una programació per a tots els públics
Les activitats s’organitzen en diversos municipis de la comarca, incloent-hi la Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Sorribes de la Vansa, Oliana, Arsèguel, Organyà i Peramola, i estan dissenyades per arribar a tots els públics. Així, els veïns i veïnes de l'Alt Urgell podran gaudir d'una oferta cultural diversa i reflexionar sobre la importància de les dones grans en la societat.
El programa complet d'activitats es pot consultar als canals oficials del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i dels ajuntaments participants, així com a través de les xarxes socials d’Igualtat_alturgell.
Amb aquesta programació, el Consell Comarcal vol generar un espai de reflexió, reconeixement i visibilització per a les dones grans, trencant estereotips i promovent la seva igualtat en totes les etapes de la vida.
