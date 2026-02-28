Inversió d'urgència per reparar l'asfalt de l'N-260 entre Bellver de Cerdanya i la Seu d'Urgell
Forma part d'un pla del Ministeri de Transports que preveu destinar 4 milions d'euros a l'eix pirinenc, l'A-2 i la LL-11
ACN/Regió7
El Ministeri de Transports iniciarà a partir d'aquest dilluns 2 de març les obres per reparar d'urgència l'asfalt de tres trams de l'A-2, l'N-260 i l'LL-11 a la demarcació de Lleida, amb un pressupost de prop de 4 milions d'euros. A l'A-2, es tracta d'un tram de 8,5 quilòmetres entre la Panadella i Cervera, mentre que a l'N-260 es tracta d'un segment d'uns 30 quilòmetres entre les poblacions de Bellver de Cerdanya i la Seu d'Urgell. Finalment, a l'LL-11 són prop de 8 quilòmetres de connexió entre l'A-2 i l'N-240 a Lleida ciutat. Els treballs consistiran en el reasfaltatge d'aquests trams -que s'havien deteriorat greument arran de les abundants pluges de gener i febrer- i en la restauració de la senyalització horitzontal.
Les nevades d’aquest hivern i el desgast acumulat dels darrers anys han fet aflorar nombrosos sots a la carretera N-260, especialment en el tram que uneix la Cerdanya amb l’Alt Urgell. En alguns punts, l’estat del ferm és tan deficient que la via s’assembla més a una pista forestal que no pas a una carretera nacional, una situació que ha disparat l’alarma entre ajuntaments, veïns i empreses que hi circulen diàriament.
Fa uns dies, les alcaldesses dels municipis de Montellà i Martinet (Cerdanya), Roser Bombardó, i el Pont de Bar (Alt Urgell), Rosa Andorrà, reclamen una actuació urgent per acabar amb els múltiples clots. Representen un "perill" per a la conducció, segons les alcaldesses. Tot i ser conscients que s'hi estan fent reparacions puntuals en el ferm afectat, considereaven que cal dur a terme una intervenció més integral.
Per la seva banda, fonts de la subdelegació del govern espanyol a Lleida indicaven que la delegació de Carreteres de l'Estat a la demarcació coneixia l'estat de l'N-260 en el tram entre el Pont de Bar i Martinet. En aquest sentit, des de l'organisme l'atribuïen a la intensitat de diverses precipitacions que es van registrar en aquesta zona i afirmaven que tenien previst actuar-hi quan les condicions meteorològiques i la disponibilitat d'equips ho permetessin.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós