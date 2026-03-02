Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conseller Dalmau diu que perilla una inversió de 16,5 millions per a Oficines d'Atenció a la Ciutadania de la Seu i Puigcerdà

La prioritat del Govern és enfortir el finançament local, però el cap d'ERC del Parlament, Josep Maria Jové, replica que la pressió la té el President Illa i no el seu partit

Albert Dalmau, conseller de Presidència, al Parlament

Albert Dalmau, conseller de Presidència, al Parlament / Parlament

ACN

Barcelona

Albert Dalmau, conseller de la Presidència, ha garantit que el Govern complirà "el 100%" dels acords d'investidura i ha instat els republicans a "no tirar la tovallola" per arribar a l'acord. Però el cap del grup d'ERC al Parlament, li contesta que "si algú bloqueja Catalunya és qui incompleix". Dalmau ha citat com a pèrdues, si no hi ha un nou pressupost, les oficines d'Atenció a la Ciutadania de la Seu i Puigcerdà. Segons el Govern, hi ha satisfacció amb la feina feta amb ERC i Comuns durant l'últim any i mig. Segons ha dit, té la mà oberta i estesa per "obrir totes les carpetes" dels pressupostos per arribar als acords. Però Jové mostra sorpresa amb aquesta declaració per part del conseller, sabent que no hi ha els suports necessaris. "Volen pressupostos? Nosaltres també. És molt senzill, compleixin la paraula donada", ha afegit Jové, fent relació al compromís socialista per millorar el finançament. També, el partit d'ERC afegeix que ells mai "llençaran la tovallola", i que no hi ha cap porta tancada en la negociació.

Dalmau defensa que el pressupost del 2026 és "clarament municipalista", i que la seva principal prioritat és "enfortir" el finançament local. La seva segona prioritat, és destinar una reforma administrativa, destacant els 16,5 milions per a Oficines d'Atenció a la Ciutadania. El pressupost, entre d'altres moltes inversions, permet obrir 4 noves oficines al Penedès, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Barcelona-Eixample.

