Crisi de l'habitatge: L'Alt Urgell proposa als joves que comperteixin casa
El projecte 'Com a casa!' crea un taulell virtual posa en contacte els propietaris que tenen sostre per llogar i joves que en busquen
L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) ha posat en marxa una iniciativa per facilitar l’accés a l’habitatge a la comarca, especialment entre la població jove. Es tracta de Com a casa!, un taulell d’anuncis digital que busca posar en contacte les persones que necessiten compartir pis amb aquelles que disposen d’un habitatge disponible a l’Alt Urgell.
Aquesta nova eina neix amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge que afecten molts joves de la comarca, afavorint la convivència compartida com a fórmula pràctica per resoldre aquestes necessitats.
Com a casa! es presenta com un espai d’intercanvi d’informació senzill i accessible, on els usuaris poden publicar anuncis tant de demanda com d’oferta d’habitatge compartit. Així, les persones interessades en buscar pis podran trobar opcions adaptades a les seves necessitats, mentre que els propietaris o llogaters podran donar visibilitat als seus habitatges o habitacions disponibles a la comarca.
Tot i que el taulell d’anuncis té un caràcter informatiu, és una eina pensada per facilitar la connexió entre particulars. Això vol dir que no s’hi intervenen les condicions dels acords ni les relacions personals que es puguin establir entre les parts implicades. En qualsevol cas, des de l’OJAU es vetlla perquè el taulell sigui un espai ordenat, clar i útil, amb anuncis entenedors i actualitzats.
Un pas més per a l’emancipació juvenil
Amb la creació de Com a casa!, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell reafirma el seu compromís amb el benestar i l’emancipació de la joventut del territori. A través de recursos pràctics com aquest, l’OJAU vol ajudar els joves a afrontar els reptes del dia a dia, especialment aquells relacionats amb l’habitatge, un dels principals obstacles per a l’emancipació.
Aquest projecte també s'emmarca dins les línies d'actuació que es treballen des de la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell, de la qual forma part l’OJAU, i que busca millorar l’accés a l’habitatge per a totes les persones de la comarca.
El taulell d’anuncis COM A CASA! ja està disponible i obert a totes les persones interessades a compartir pis o a oferir habitatge a l'Alt Urgell. Els interessats poden accedir a la plataforma a través de l’enllaç https://joves.alturgell.cat/com-a-casa/ per consultar els anuncis actuals o publicar els seus propis.
Aquesta iniciativa no només és un pas important per facilitar l’emancipació dels joves, sinó també per contribuir a la millora de la cohesió social a la comarca, afavorint el contacte i la col·laboració entre els veïns i veïnes de l’Alt Urgell.
