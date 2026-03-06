Escola Agrària del Pirineu: una connexió conscient amb el cavall
El centre docent organitza un Open Clinic de tres dies amb Peggy Brown i Paula Ohlin per a professionals eqüestres, centrat en l’equitació conscient i la comunicació respectuosa amb l’animal
L’Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs destinat a professionals eqüestres centrat en la comunicació conscient i respectuosa amb el cavall. El programa, titulat “Perfeccionament de l’equitació amb Peggy Brown i Paula Ohlin”, ha buscat millorar la connexió entre genet i cavall tant a peu com muntant, ajudant a escoltar, interpretar i respondre al moviment i al llenguatge corporal de l’animal.
La formació ha estat pensada per a professionals del món eqüestre que volien aprofundir en la relació amb el cavall des d’una base més conscient, respectuosa i present. El curs ha tingut com a objectius desenvolupar la consciència corporal i l’equilibri del genet, aprofundint en una manera de muntar més eficient i harmònica; conèixer i integrar els quatre principis de l’equitació centrada com a base tècnica i sensorial del treball; millorar una comunicació subtil i efectiva amb el cavall; muntar des del centre amb presència, confiança i fluïdesa; aplicar els principis del Centered Riding® a qualsevol disciplina eqüestre; i aprendre a escoltar i comprendre millor el cavall com a company de moviment.
Aquest Open Clinic d’equitació centrada, que ha tingut una durada de tres dies, ha ofert l’oportunitat de treballar de prop amb Peggy Brown, instructora nord-americana de nivell IV de Centered Riding® amb més de 40 anys d’experiència internacional, i Paula Ohlin, instructora de nivell III, especialista en equitació conscient i biomecànica de l’equitació.
Els participants han pogut aprofundir en tècniques que han millorat la connexió amb l’animal, potenciant tant la seguretat com l’eficiència del genet, i consolidant un enfocament més respectuós i conscient en el treball diari amb els cavalls.
