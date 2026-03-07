Junqueras insisteix a Illa des de la Seu que l'IRPF encalla el pressupost
El líder republicà diu que ho farà "tot" per tenir tots els recursos tant si s'aproven els pressupostos com si no
ACN
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a remarcar aquest divendres que hi ha un "acord pendent" amb els socialistes, en referència a la recaptació de l'IRPF, per poder parlar sobre els pressupostos. "És evident que en aquests moments, malauradament, no es donen les condicions per iniciar una negociació", ha afirmat des de la Seu d'Urgell, on ha pronunciat una conferència. En aquest sentit, ha reiterat que aquesta qüestió és "important" i que encara no s'ha "complert". El líder republicà ha apuntat que farà "tot" el que estigui al seu abast per obtenir "tots els recursos", tant si s'aproven els comptes com si no. Finalment, ha expressat que "ningú té tantes ganes d'aprovar uns pressupostos com Esquerra Republicana de Catalunya".
Junqueras ha assegurat que "tant de bo, tothom hi posi les mateixes ganes, la mateixa voluntat i la mateixa eficàcia", que el seu partit. D'altra banda, ha volgut posar en valor els acords assolits amb els socialistes sobre el model de finançament, la reducció del deute, el consorci d'inversions i la creació d'una empresa ferroviària catalana, a més de les inversions ferroviàries programades pel proper quinquenni.
El líder d'Esquerra ha defensat "un tractament específic" per a l'Alt Pirineu i Aran, tant pel que fa a les infraestructures viàres com pel desplegament de la fibra òptica o el model econòmic d'aquestes comarques de muntanya. Així, ha afirmat que cal "fer una aposta" per modernitzar l'N-260, la piscina comarcal del Pallars Sobirà a Rialp, l'escola de formació esportiva a la Pobla de Segur i a la Torre de Cabdella, entre d'altres.
