Junts per la Seu: 'si' al pressupost a canvi de més seguretat, neteja i baixa fiscalitat
La formació presenta un conjunt de propostes a l’equip de govern per donar suport a la previsió econòmica pel 2026
Junts per la Seu ha presentat un conjunt de propostes a l’equip de govern per donar suport als pressupostos municipals del 2026. El grup ha fixat prioritats molt clares: més seguretat, més neteja, no apujar impostos ni taxes, i no incrementar el deute municipal. La reunió, acordada amb l'alcalde, s'ha realitzat finalment amb les tinentes d'alcaldia, Cristina Moreno i Gemma Tó, a causa de l'absència de Joan Barrera per un canvi d'agenda d'última hora.
El cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Jordi Fàbrega, ha assegurat que “podem convertir aquests pressupostos en l’oportunitat per rectificar i tornar a posar al centre les preocupacions reals de la gent. La Seu i Castellciutat necessiten més ordre, més seguretat i una gestió econòmica responsable.”
Més seguretat: reforç policial i noves càmeres
En matèria de seguretat, Junts per la Seu ha proposat convocar totes les places vacants de la plantilla orgànica de la policia municipal —incloses les tres noves places ampliades— per garantir una plantilla completa i una borsa de treball activa. A més, plantegen la instal·lació de noves càmeres de seguretat als punts més conflictius de la ciutat amb una inversió de 30.000 euros provinents del romanent del 2025, així com la col·locació de càmeres intel·ligents a les entrades i sortides del municipi per controlar matrícules en cas d’incidents, amb una partida de 10.000 euros.
“A la Seu, la inseguretat és una preocupació evident. No podem mirar cap a una altra banda. Cal donar eines a la policia municipal i actuar amb determinació”, ha remarcat Fàbrega. Les propostes inclouen també la convocatòria trimestral de Comissions Locals de Seguretat amb participació ciutadana i l’aprovació definitiva de l’ordenança de civisme abans de finalitzar el primer semestre del 2026, com marca la moció aprovada pel plenari.
Més neteja i millor manteniment
Pel que fa a la neteja, Junts per la Seu demana reforçar la brigada municipal amb tres nous operaris abans d’acabar el mes d’abril. “Per molta despesa que fem en maquinària, si no hi ha operaris per fer-les funcionar, no hi ha cap millora. Una ciutat neta no és una qüestió estètica, és una qüestió de respecte. Respecte pels veïns i pel nostre espai públic”, ha afirmat Fàbrega. El paquet també contempla millorar la il·luminació nocturna de la Seu i Castellciutat amb una inversió específica de 20.000 euros.
Ni més impostos ni més deute
Junts per la Seu fixa una línia vermella clara: no apujar l’IBI ni cap altre impost o taxa en la modificació d’ordenances fiscals de cara al 2027. A més, reclamen un informe d’impacte econòmic sobre l’augment de taxes i impostos aprovat durant aquesta legislatura per conèixer l’efecte real sobre famílies i comerços.
En relació amb el deute, la proposta és substituir el finançament amb préstec de diverses inversions per valor de 653.500 euros per recursos provinents del romanent del 2025, fet que permetria reduir l’endeutament municipal. “No podem continuar carregant més pes sobre les famílies ni hipotecant el futur de la ciutat. Governar també és saber prioritzar i gestionar bé cada euro”, ha conclòs Fàbrega.
Reunions mensuals de seguiment, Pla de Barris, Habitatge, futur Hospital i Residència
L’acord també inclou reunions mensuals entre l’alcalde i el cap de l’oposició per consensuar i definir les actuacions a realitzar dins del Pla de Barris, així com la convocatòria urgent de reunions amb la consellera de Salut i de Drets Socials per definir el calendari de licitació, tant del futur hospital Comarcal de l’Alt Urgell com de la residència de la Gent Gran. “Dos projectes estratègics que no podem tenir tancats en un calaix, i on ens preocupa que no consti cap partida per executar-los en el projecte de pressupostos presentat pel PSC al Parlament i pactat amb els Comuns”, ha reblat Fàbrega. A banda, també es proposa reunions de seguiment per a la construcció d’habitatge a preu assequible a les parcel·les municipals de l’Horta del Valira.
Clubs esportius i promoció econòmica
Finalment, la proposta inclou augmentar la partida d’ajuts de promoció econòmica fins arribar als 50.000 €, implantar l’Oficina d’Atenció Empresarial de la Seu d’Urgell i convocar les subvencions als clubs esportius de la ciutat, corresponents als anys 2023, 2024, 2025 i 2026, i efectuar el pagament d’aquelles subvencions pendents que es puguin atorgar d’acord amb la legalitat vigent, tal i com marca la moció aprovada pel ple de l’ajuntament el passat octubre.
Junts per la Seu reitera la seva voluntat d’acord, però deixa clar que el suport als pressupostos només serà possible si es garanteixen aquestes prioritats bàsiques per al futur de la ciutat.
