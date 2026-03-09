Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa
Els treballs, amb un pressupost d'1,6 milions d'euros, inclouen la renovació de l'asfalt en un tram de 14 quilòmetres
Albert L. Cobo/ACN
Les obres de millora del ferm a la carretera N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya s'allargaran unes tres setmanes, amb la previsió que puguin estar enllestides abans de Setmana Santa. Així ho ha dit aquest dilluns el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha visitat els treballs, iniciats el 2 de març passat. Es tracta d'una actuació d'emergència que compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i que es duu a terme per reparar la calçada en un tram de 14 quilòmetres. De fet, aquesta part del traçat de la via s'havia anat degradant des del desembre passat a conseqüència del gel i els temporals de pluja i neu, sobretot entre els municipis del Pont de Bar (Alt Urgell) i Montellà i Martinet (Cerdanya).
Crespín ha destacat que l'N-260 "és una carretera important", tenint en compte, ha detallat, que es tracta d'una via principal "de connexió transversal del país i del conjunt del Pirineu". En aquest punt, segons ha indicat, hi ha una intensitat mitjana 6.000 vehicles diaris, xifra que augmenta als 8.500 al mes d'agost i que en altres períodes de l'any es redueix a un volum que va dels 4.500 als 5.000 vehicles al dia.
A banda d'aquesta actuació, també s'està fent el mateix a l'Autovia A-2 a Cervera i la carretera LL-11 a Lleida, amb la qual cosa el pressupost total, incloent-hi les obres a l'N-260, és de 4 milions d'euros. D'altra banda, les obres de la rotonda de Montferrer, també a l'Eix Pirinenc, preveuen començar tot just després de Setmana Santa.
