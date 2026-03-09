Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa

Els treballs, amb un pressupost d'1,6 milions d'euros, inclouen la renovació de l'asfalt en un tram de 14 quilòmetres

N-260

N-260 / Albert L. Cobo

Albert L. Cobo/ACN

Manresa

Les obres de millora del ferm a la carretera N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya s'allargaran unes tres setmanes, amb la previsió que puguin estar enllestides abans de Setmana Santa. Així ho ha dit aquest dilluns el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha visitat els treballs, iniciats el 2 de març passat. Es tracta d'una actuació d'emergència que compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i que es duu a terme per reparar la calçada en un tram de 14 quilòmetres. De fet, aquesta part del traçat de la via s'havia anat degradant des del desembre passat a conseqüència del gel i els temporals de pluja i neu, sobretot entre els municipis del Pont de Bar (Alt Urgell) i Montellà i Martinet (Cerdanya).

Crespín ha destacat que l'N-260 "és una carretera important", tenint en compte, ha detallat, que es tracta d'una via principal "de connexió transversal del país i del conjunt del Pirineu". En aquest punt, segons ha indicat, hi ha una intensitat mitjana 6.000 vehicles diaris, xifra que augmenta als 8.500 al mes d'agost i que en altres períodes de l'any es redueix a un volum que va dels 4.500 als 5.000 vehicles al dia.

Notícies relacionades

A banda d'aquesta actuació, també s'està fent el mateix a l'Autovia A-2 a Cervera i la carretera LL-11 a Lleida, amb la qual cosa el pressupost total, incloent-hi les obres a l'N-260, és de 4 milions d'euros. D'altra banda, les obres de la rotonda de Montferrer, també a l'Eix Pirinenc, preveuen començar tot just després de Setmana Santa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  2. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  5. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  6. Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
  7. Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
  8. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien

El G7 afirma estar "preparat" per alliberar reserves de petroli per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà

El G7 afirma estar "preparat" per alliberar reserves de petroli per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà

Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa

Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa

Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres

Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres

ERC aprova la idea de formar una aliança de progrés amb la nova plataforma Ara Igualada

ERC aprova la idea de formar una aliança de progrés amb la nova plataforma Ara Igualada

L'estat es compromet a arreglar l'N-260 plena de sots abans de Setmana Santa

L'estat es compromet a arreglar l'N-260 plena de sots abans de Setmana Santa

Berga posa en marxa la negociació d'un pressupost amb anticipació electoral

Berga posa en marxa la negociació d'un pressupost amb anticipació electoral

L'Ateneu Igualadí acollirà la presentació de l'informe “Els Ateneus Som Essencials”

L'Ateneu Igualadí acollirà la presentació de l'informe “Els Ateneus Som Essencials”

Cinc medalles per al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès a la Supercopa d’Espanya d’Alacant

Cinc medalles per al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès a la Supercopa d’Espanya d’Alacant
Tracking Pixel Contents