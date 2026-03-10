Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cablejat elèctric a Castellbò

No hi ha hagut ferits ni danys a la propietat, però ha provocat un tall de subministrament elèctric

Imatge de recurs de dos bombers

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un cablejat elèctric s'ha incendiat al terme municipal de Montferrer i Castellbò. El succés ha tingut lloc aquest dimarts a 3/4 de 7 del matí a la carretera de Cal Molí. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha enviat dues dotacions i ha avisat a la companyia elèctrica que a les 9:20 ha tallat el subministrament per a facilitar l'extinció de les flames.

Segons ens han pogut informar, els Bombers hi segueixen treballant i no hi ha hagut ferits ni danys a la propietat.

