Crema un cablejat elèctric a Castellbò
No hi ha hagut ferits ni danys a la propietat, però ha provocat un tall de subministrament elèctric
Manresa
Un cablejat elèctric s'ha incendiat al terme municipal de Montferrer i Castellbò. El succés ha tingut lloc aquest dimarts a 3/4 de 7 del matí a la carretera de Cal Molí. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha enviat dues dotacions i ha avisat a la companyia elèctrica que a les 9:20 ha tallat el subministrament per a facilitar l'extinció de les flames.
Segons ens han pogut informar, els Bombers hi segueixen treballant i no hi ha hagut ferits ni danys a la propietat.
