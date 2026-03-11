La Seu busca famílies per acollir nens saharauís
L’entitat Pirineu amb el Sàhara, en col·laboració amb l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament llança una convocatòria pel pròxim estiu
L’entitat Pirineu amb el Sàhara, en col·laboració amb l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha llançat la convocatòria per trobar famílies interessades a participar en una nova edició del programa Vacances en Pau. Aquesta iniciativa solidària permet que infants procedents dels camps de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) passin els mesos d’estiu al territori.
Un projecte amb dècades d’història
El programa Vacances en Pau es duu a terme des de fa dècades amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en un projecte de solidaritat i cooperació internacional. La iniciativa ofereix als infants un entorn segur durant els mesos de més calor al desert, garantint-los una alimentació equilibrada i les revisions mèdiques necessàries.L’estada, que tindrà lloc durant els mesos de juliol i agost, no només contribueix al benestar i la salut dels infants sahrauís, sinó que també representa una oportunitat única d’intercanvi cultural per a les famílies acollidores. Segons l’organització, és una experiència que fomenta convivència, solidaritat i compromís social dins la comunitat.
A més, el programa serveix per sensibilitzar la població sobre la realitat del poble sahrauí. Les famílies que decideixin participar rebran informació i acompanyament constant per part de l’entitat durant tot el procés d’acollida.
La crida a les famílies està actualment oberta. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’organització per resoldre dubtes i conèixer més detalls sobre el procés d’acollida a través dels canals de Pirineu amb el Sàhara i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
