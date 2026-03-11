Un viatge al Castellbò feudal de la mà del Bisbat
Una nova ruta cultural sobre la història local creada pel Bisbat d'Urgell amb el Museu de la Catedral genera expectació i esgota les primeres places
El Bisbat d'Urgell, en col·laboració amb el Museu–Catedral de la Seu d’Urgell i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò, ha llançat una nova ruta cultural que transporta els visitants al passat medieval del territori. Aquesta iniciativa ofereix una oportunitat única per conèixer el passat feudal d'un dels indrets més emblemàtics del Pirineu, amb un recorregut que inclou el castell i la col·legiata de Santa Maria, dos elements històrics que expliquen la relació entre el poder polític, la religió i el territori en l’Edat Mitjana.
La nova visita guiada, titulada “Els poders feudals de Castellbò”, ha generat una gran expectació, i en poc temps ha aconseguit esgotar les places disponibles per a la seva primera edició. Aquesta ruta es durà a terme el dissabte 14 de març a les 12h, i el seu èxit inicial demostra l'interès que desperta aquesta proposta que, per primera vegada, apropa als visitants la història d’aquest poble, que va ser capital històrica del vescomtat de Castellbò.
Amb el recorregut començant al turó del castell, des d'on es poden observar les espectaculars vistes de la vall, els participants podran descobrir les restes de la fortalesa que va ser símbol del poder dels vescomtes. Després, la ruta conduirà els assistents fins a la col·legiata, on es podrà comprendre com el poder religiós i polític s'entrellaçaven per modelar la vida d'aquesta important vila medieval.
Aquesta nova oferta cultural ja ha cridat l'atenció tant de locals com de visitants, amb gairebé totes les entrades exhaurides abans de la data de la visita. Per participar-hi, els interessats han d'reservar prèviament al Museu–Catedral de la Seu d’Urgell o bé contactar a través de telèfon o correu electrònic. La gran demanda de places reflecteix el creixent interès per la història i el patrimoni medieval de la zona, consolidant aquesta ruta com un èxit en les propostes turístiques de la comarca.
