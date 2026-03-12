Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals
Una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local va acabar amb 12 persones identificades
Manresa
La policia ha localitzat zones habilitades com a dormitoris per tal de pernoctar-hi en tres establiments tipus barberia de la Seu d’Urgell.
Va ser aquest dimecres en el marc d’un dispositiu conjunt d’inspecció dut a terme pels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local de la capital de l’Alt Urgell. Es van inspeccionar 6 establiments i es van identificar un total de 12 persones relacionades.
L’objectiu era fer controls de les llicències d’obertura, dels permisos de treball i es van aixecar les corresponents actes d’inspecció. Per la seva banda, els agents del CNP van citar a dues persones per a fer comprovacions respecte a la seva documentació.
