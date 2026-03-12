La Seu d'Urgell cedeix un edifici al Govern perquè hi faci la seu de l'IRTA al Pirineu
L'Institut de Receca i Tecnologia Alimentària ocuparà un espai a l'actual Casa dels Parcs amb personal que ja s'ha començat a buscar
La Seu d’Urgell i el conjunt del Pirineu estan una mica més a prop de disposar d’una seu de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). El ple municipal urgellenc ha aprovat cedir de manera gratuïta al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una part de les instal·lacions de la Casa dels Parcs perquè hi pugui començar a funcionar el primer centre d’aquest organisme de recerca a l’Alt Pirineu, segons ha informat l'emissora municipal Radio Seu.
L’espai, situat a l’avinguda de les Valls d’Andorra, servirà com a ubicació provisional del servei mentre s’acaben les obres d’adequació de la seva seu definitiva. Aquesta està prevista a l’edifici de Ca l’Armenter, al carrer dels Canonges, que serà l’emplaçament estable del futur centre de recerca.
El nou IRTA Pirineus neix amb la voluntat de donar suport als principals reptes de les zones de muntanya, com ara la sostenibilitat de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional o el desenvolupament de la bioeconomia agroforestal. El projecte també pretén ajudar el sector a avançar en àmbits com la innovació, la digitalització i l’adaptació al canvi climàtic.
Així ho va remarcar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, durant l’acte de presentació del centre, que es va celebrar el 19 de febrer a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell. En la trobada també hi van participar l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, i el director general de l’IRTA, Josep Usall, que van destacar la importància d’impulsar iniciatives que generin noves oportunitats perquè la gent jove pugui viure i treballar al territori.
En una primera fase, el centre IRTA Pirineus començarà a funcionar amb dos professionals. Actualment hi ha oberta una convocatòria pública per incorporar un desenvolupador o desenvolupadora de negoci en R+D+I en l’àmbit de la producció animal, que s’integrarà a l’equip de l’Oficina de Projectes i Contractes. Les persones interessades poden presentar el currículum fins al 17 de març.
A més, el servei també preveu contractar un tècnic o tècnica administrativa que donarà suport a l’activitat del centre i al seu personal. En aquest cas, el termini per enviar candidatures s’allarga fins al 28 de març.
