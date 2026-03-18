El professorat en vaga talla l'N-260 a la Seu
El moviment reivindica millores laborals i condicions del sector educatiu en la jornada territorialitzada al Pirineu
Una trentena de docents i treballadors del sector educatiu s’han concentrat aquest dimecres a l’entrada oest de La Seu d'Urgell per reclamar millores laborals i condicions de treball. Després de la concentració inicial, els manifestants han començat una marxa a peu fins a la rotonda de Castellciutat, generant afectacions parcials al trànsit, segons ha informat Radió Seu.
Segons han indicat els Mossos d’Esquadra, es permetrà el pas dels vehicles cada quinze minuts per minimitzar les retencions i garantir la seguretat de la mobilització.
La convocatòria de vaga ha estat impulsada conjuntament pels sindicats USTEC-STES, ASPEPC-SPS, la CGT i la Intersindical, amb l’objectiu de pressionar per millores en les condicions laborals del sector educatiu i donar visibilitat a les reivindicacions dels professionals de l’ensenyament.
Els participants han destacat la importància d’aquesta acció com a mostra de suport mutu entre docents i com a eina per fer sentir les demandes davant l’administració.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres