
El professorat en vaga talla l'N-260 a la Seu

El moviment reivindica millores laborals i condicions del sector educatiu en la jornada territorialitzada al Pirineu

La protesta de docents a la Seu / RADIO SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

Una trentena de docents i treballadors del sector educatiu s’han concentrat aquest dimecres a l’entrada oest de La Seu d'Urgell per reclamar millores laborals i condicions de treball. Després de la concentració inicial, els manifestants han començat una marxa a peu fins a la rotonda de Castellciutat, generant afectacions parcials al trànsit, segons ha informat Radió Seu.

Segons han indicat els Mossos d’Esquadra, es permetrà el pas dels vehicles cada quinze minuts per minimitzar les retencions i garantir la seguretat de la mobilització.

La convocatòria de vaga ha estat impulsada conjuntament pels sindicats USTEC-STES, ASPEPC-SPS, la CGT i la Intersindical, amb l’objectiu de pressionar per millores en les condicions laborals del sector educatiu i donar visibilitat a les reivindicacions dels professionals de l’ensenyament.

Els participants han destacat la importància d’aquesta acció com a mostra de suport mutu entre docents i com a eina per fer sentir les demandes davant l’administració.

