Joan Planes, Medalla d’Honor de la Cambra de Comerç de Barcelona
L'òrgan fa un reconeixement pòstum a l'empresari d'Estamariu ànima de la Fundació Planes Corts per la seva trajectòria professional i compromís social
La Cambra de Comerç de Barcelona ha atorgat la Medalla d'Honor, en categoria d'Or, a Joan Planes Vila en reconeixement a la seva destacada trajectòria empresarial i al seu compromís amb el teixit social i cultural del país. La distinció, que ha estat lliurada a l'acte celebrat a la Llotja de Mar el 17 de març de 2026, ha estat un homenatge pòstum a Joan Planes, un home que va deixar una empremta profunda en l'economia catalana a través de la seva activitat al capdavant d’Astral i posteriorment Fluidra, així com per la seva tasca de mecenes en diversos àmbits culturals i socials.
Joan Planes: Un pioner en la internacionalització empresarial
Joan Planes va ser una figura clau en l’evolució de la indústria catalana. Enginyer industrial de formació, va fundar Astral el 1969, una empresa que va esdevenir referent en el sector de la piscina i el benestar, i que posteriorment es va transformar en Fluidra, una de les companyies més importants del país. Amb ell al capdavant, Fluidra va experimentar un creixement sostingut, culminant amb la seva internacionalització i la sortida a borsa el 2007. Planes va ocupar el càrrec de president del consell d’administració de l'empresa i va seguir com a president d'honor fins a la seva mort. La seva visió empresarial va ser fonamental per posicionar la companyia com un líder global en el seu sector, oferint solucions innovadores i sostenibles.
Un compromís amb la cultura i el territori
Més enllà de la seva tasca empresarial, Joan Planes va destacar pel seu compromís amb el mecenatge cultural i la solidaritat social. Va presidir diverses fundacions, com la Fundació Fluidra, la Fundació Òpera de Catalunya i la Fundació Privada Empresa i Clima, on va impulsar projectes relacionats amb la cultura, la sostenibilitat i el canvi climàtic. També va ser impulsor de la Fundació Planes Corts, orientada al desenvolupament del territori pirinenc, concretament en el sector de l’Alta Cerdanya i la Cerdanya en general, on va voler contribuir al benestar de les comunitats més petites i a la preservació de la seva identitat.
El reconeixement pòstum de la Cambra de Comerç de Barcelona a Joan Planes és una forma de posar en valor una trajectòria que ha marcat un abans i un després en el sector empresarial català. A través d’aquesta distinció, la Cambra subratlla no només la seva habilitat empresarial, sinó també el seu compromís social i cultural, factors que han estat claus en la creació d’un llegat que continuarà viu en les fundacions que va liderar i en el model de negoci que va deixar.
Una trajectòria que impacta més enllà del món empresarial
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, va destacar durant l’acte de lliurament que les persones reconegudes amb la Medalla d'Honor són "aquells que no es conformen" i que, amb la seva empenta emprenedora, generen oportunitats i innovació no només a nivell empresarial, sinó també en la cultura i la societat. Joan Planes, amb el seu compromís envers el desenvolupament territorial i les causes socials, és un clar exemple d’aquest tipus de personalitat que deixa una empremta duradora.
Un reconeixement a una vida d’esforç i dedicació
El reconeixement de la Cambra de Comerç de Barcelona a Joan Planes Vila se suma als diversos guardons que ha rebut al llarg de la seva vida, com la Creu de Sant Jordi, que va ser atorgada a la seva tasca d’impulsor de l’economia i la cultura catalana. Amb aquest homenatge pòstum, la Cambra subratlla la importància del seu llegat i el model empresarial i social que va desenvolupar.
Joan Planes, a través de la seva dedicació i de la seva visió de futur, ha estat un model a seguir per a les generacions venidores d'empresaris i empresàries, que veuen en la seva trajectòria una clara mostra de responsabilitat social i de compromís amb la comunitat. El seu llegat, tant empresarial com cultural, continua present en els projectes i les iniciatives que va liderar i en l'impacte que va tenir en la societat catalana.
