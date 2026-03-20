Tradició i passeig: la Seu renova el carrer Major
Les obres integrals recuperen els porxos, milloren l’enllumenat i reforcen la infraestructura per a esdeveniments culturals i comercials al centre històric
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat una renovació integral del carrer Major, considerada una de les principals artèries del centre històric. Les obres busquen potenciar l’atractiu urbà i cultural de la ciutat, millorant l’experiència dels veïns, les veïnes i dels visitants.
La intervenció se centra en posar en valor els elements arquitectònics que caracteritzen aquest eix comercial i social, alhora que modernitza els serveis i la infraestructura per adaptar-los a les necessitats actuals.
El projecte es desenvolupa sobre tres línies principals:
- Rehabilitació dels porxos: Es realitza una reforma completa de l’estructura situada entre la plaça dels Oms i la cruïlla amb el carrer de Fra Andreu Capella. Aquesta actuació busca conservar un dels elements més emblemàtics del patrimoni urbà de la ciutat.
- Nou enllumenat ornamental i funcional: S’instal·la un sistema d’il·luminació que millora la visibilitat, reforça la seguretat i ressalta l’estètica dels porxos, fent-los més acollidors durant la tarda i la nit.
- Dinamització cultural i comercial: La zona incorpora un nou sistema de sonorització i punts de connexió elèctrica per facilitar la celebració d’esdeveniments, mercats i activitats a l’aire lliure, fomentant així la vida cultural i comercial del carrer.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, subratlla la importància de la iniciativa: “Estem treballant per embellir el cor de la nostra ciutat. Aquesta obra no és només una millora estètica, sinó una aposta clara per donar suport als nostres comerciants i omplir de vida cultural el carrer Major”.
Amb aquesta actuació, la Seu reafirma el seu compromís amb la conservació del llegat històric, assegurant que el centre continuï sent el punt de trobada i referència del territori.
