Acord entre PSC i Junts a la Seu pel pressupost municipal
El pacte garanteix projectes estratègics i congela l’IBI pel 2026
L'equip de govern del PSC de la Seu d'Urgell i el grup de Junts a l'oposició han tancat un acord per aprovar el pressupost municipal del 2026. L’alcalde, Joan Barrera, ha anunciat aquest dilluns un pacte amb el grup municipal de Junts per Catalunya que permetrà tirar endavant els comptes sense incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania.
L’acord arriba després d’un procés de negociació iniciat el mes de febrer amb tots els grups de l’oposició i, segons el govern municipal, assegura la viabilitat de projectes considerats clau per al futur de la ciutat. Barrera ha destacat que es tracta d’un pressupost que permet impulsar iniciatives transformadores mantenint l’equilibri econòmic.
Els comptes municipals preveuen garantir el finançament de diversos projectes estratègics, alguns dels quals compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Entre les actuacions destacades hi ha el desenvolupament del Pla de Barris, orientat a la revitalització del centre històric, així com millores en la via pública amb increments en les partides d’enllumenat i manteniment.
També es preveu reforçar serveis com la seguretat i la neteja, amb l’ampliació de la plantilla de la policia local i dels operaris municipals. En l’àmbit d’equipaments, el pressupost dona continuïtat a projectes com un nou equipament residencial, el futur hospital comarcal, polítiques d’habitatge i el desenvolupament de l’INEFC.
Congelació d’impostos
Un dels punts centrals de l’acord és la congelació de l’IBI per a aquest exercici. La mesura respon a la voluntat de no incrementar la càrrega fiscal en un context marcat per la inflació i l’augment del cost de la vida.
Segons l’equip de govern, aquesta decisió és possible gràcies a l’increment de les transferències de l’Estat, derivades del creixement del padró municipal, i a una gestió econòmica que ha permès reduir el deute amb una amortització extraordinària superior als dos milions d’euros.
L’alcalde ha remarcat el caràcter “transversal” del pressupost i ha recordat que en exercicis anteriors s’havien assolit acords amb altres formacions com Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP.
Malgrat el pacte amb Junts, el govern municipal manté obertes les negociacions amb la resta de grups fins al ple previst aquesta setmana, amb l’objectiu d’incorporar noves propostes al document final.
Barrera ha subratllat que “aquest és un pressupost de consens que ens permetrà tirar endavant les iniciatives que la ciutat necessita”, i ha destacat la voluntat de diàleg per defensar els interessos de la ciutadania de la Seu.
En paral·lel, Junts per la Seu ha defensat que l’acord amb l’equip de govern permet incorporar mesures que el grup havia reclamat durant tota la legislatura. Segons la formació, el pacte introdueix canvis en l’orientació dels pressupostos, amb actuacions en àmbits com la fiscalitat, la seguretat, la neteja i l’impuls a l’activitat econòmica, així com el suport a projectes estratègics com el futur hospital.
El portaveu del grup, Jordi Fàbrega, ha assegurat que “aquest acord no és fruit de la casualitat, sinó del treball constant i rigorós que hem fet des de l’oposició per millorar la Seu”. Fàbrega ha remarcat que les propostes incorporades responen a iniciatives presentades pel seu grup en els darrers anys i ha afegit que el nou escenari ha permès incloure mesures més alineades amb les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, ha conclòs que “hem demostrat que es pot ser exigent i alhora constructiu; som una oposició útil”.
Congelació d’impostos i control del deute
Un dels punts centrals de l’acord és el compromís de no incrementar l’IBI ni cap altre impost o taxa de cara al 2027, reduint així la pressió fiscal sobre famílies i comerços.
A més, s’ha acordat substituir el finançament amb préstec de diverses inversions per l’ús del romanent municipal, fet que permetrà reduir el deute en més de 650.000 euros.
Aquest canvi respon a una de les línies vermelles de Junts: no continuar augmentant la pressió fiscal sobre les famílies ni l’endeutament de l’Ajuntament.
Més seguretat, neteja i civisme
L’acord incorpora un reforç clar de les polítiques de seguretat i manteniment de la ciutat. Entre les mesures destacades hi ha la instal·lació de noves càmeres de vigilància en punts conflictius i als accessos de la ciutat, així com la millora de la il·luminació nocturna.
També es reforçarà la plantilla de neteja amb la incorporació de tres nous operaris i es desplegarà una planificació específica per Castellciutat i els barris.
En paral·lel, es redactarà una nova ordenança de civisme per millorar la convivència i donar resposta a les problemàtiques detectades.
Impuls a l’economia local i suport als clubs esportius
En l’àmbit econòmic, es crearà una Oficina d’Atenció Empresarial per facilitar l’obertura de negocis i l’accés a ajuts, i s’incrementarà dels 22.000€ als 50.000 euros la partida de promoció econòmica de suport a autònoms i empreses locals, amb especial atenció a joves i majors de 55 anys.
A més, es desbloquejarà la convocatòria i pagament de les subvencions als clubs esportius, pendents des del 2023.
Compromís amb els projectes estratègics
L’acord també inclou el compromís de convocar reunions amb el Govern de la Generalitat per definir el calendari de projectes estratègics per a la ciutat, com el nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, la residència de gent gran i els habitatges de lloguer públic a l’Horta del Valira.
Així mateix, es garanteix un seguiment mensual dels acords entre l’alcalde i el cap de l’oposició per assegurar-ne el compliment.
Una oposició útil i determinant
Des de Junts per la Seu es vol remarcar que aquest acord demostra que “no som els del no a tot” però alhora es remarca que l’acord “no és un xec en blanc”, sinó un compromís condicionat al compliment dels punts pactats. L’acord incopora mecanismes de seguiment mensual entre l’alcalde i el cap de l’oposició.
Tal com ha afirmat Fàbrega: “quan Junts és determinant, la Seu i Castellciutat milloren. Hem fet canviar els pressupostos per posar les necessitats de la gent al centre de les polítiques municipals”.
El grup municipal subratlla que continuarà exercint una oposició exigent, amb voluntat constructiva, per garantir que els compromisos es tradueixen en millores reals per a la ciutat.
