El sector nacional del càmping se cita a la Seu per debatre el seu futur
El gremi abordarà la seguretat, la sostenibilitat i els reptes del canvi climàtic
La Federació Catalana de Càmpings (FCC) ultima els preparatius del 2n Congrés de Càmpings de Catalunya, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d’abril al Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell. L’esdeveniment reunirà representants del sector català, així com professionals de l’Estat i d’arreu d’Europa, autoritats i una trentena d’empreses proveïdores.
Sota el lema “Natura per gaudir, seguretat per confiar. El futur dels càmpings catalans: seguretat intel·ligent, prevenció i protecció”, el congrés posarà el focus en l’adaptació del sector als nous reptes i en la millora dels sistemes de seguretat als establiments. Una de les qüestions centrals serà la col·laboració entre el Departament d’Interior i Seguretat Pública i el sector del càmping, especialment en la gestió dels riscos. En aquest sentit, la participació de la consellera Núria Parlon evidenciarà l’aposta institucional per reforçar la prevenció i la protecció, en un context marcat per la recent aprovació del decret que regula el sector.
El programa inclourà ponències i taules rodones amb experts que abordaran temes com l’impacte del canvi climàtic, l’ús de radars meteorològics, els protocols d’actuació davant incidències i diversos casos d’èxit en la gestió de riscos. També es tractarà el paper de la tecnologia i la intel·ligència artificial aplicada a la seguretat, així com el desenvolupament de càmpings sostenibles i la coordinació de la comunicació en situacions d’emergència.
Gala i reconeixements internacionals
Un dels moments destacats del congrés serà la Gala dels Càmpings Catalans, prevista per al 16 d’abril, en què s’entregaran els guardons del sector i reconeixements a empreses, entitats i professionals.
La gala acollirà també, per primera vegada a Catalunya, el lliurament dels premis internacionals ACSI Awards 2026, que concedeix anualment l’entitat neerlandesa ACSI, considerada un dels principals operadors europeus del sector del càmping.
El congrés es presenta com una oportunitat per consolidar el posicionament del sector català i reforçar les estratègies compartides davant els nous desafiaments.
