Cremen de matinada quatre contenidors a la Seu d'Urgell
Els Bombers de la Generalitat han extingit les flames en no més de 30 minuts
Quatre contenidors han cremat aquesta matinada de divendres a la Seu d'Urgell. Els fets han tingut lloc prop d'1/4 de 4 de la matinada al carrer del Bisbe Guitart. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat una única dotació que ha extingit les flames en menys de 30 minuts.
Segons ha explicat el mateix cos d'emergències a Regió7, el succés no ha arribat a afectar a cap dels vehicles estacionats ni cap domicili pròxim.
També aquesta nit, a Sallent ha tingut lloc un fet similar: un grup de quatre contenidors ha cremat al carrer del Mestre Vilà a 3/4 de 3 de la matinada.
