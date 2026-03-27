Tres evacuats per l'incendi en una granja a la Seu d'Urgell
El foc crema un paller i el fum engoleix l'habitatge que es troba a tocar del camp
Set dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat treballen aquest migdia en un incendi en una granja a la Seu d'Urgell. L'avís s'ha rebut a les 12:05 hores, quan les flames han començat a cremar un paller.
L'episodi de ventades d'aquest divendres fa que el vent empenyi el fum cap a una casa. Els efectius desplaçats han instal·lat línies d'aigua per evitar que les flames arribin a l'habitatge i han evacuat tres persones de la zona.
