El jutjat de Solsona deixa en llibertat amb càrrecs un segon guàrdia civil detingut per la mort d'un veí d'Oliana el 2022

El quart arrestat per aquest cas és fill d'un comandant a la reserva investigat com a presumpte inductor del crim

Els Mossos investiguen sobre el terreny, on es va trobar el cadàver d'un home, en una zona boscosa de la Baronia de Rialb / Laura Cortès / ACN

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut un guàrdia civil per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un home a la Baronia de Rialb, a la Noguera, a finals de gener del 2022. Segons ha avançat 'Segre', l'arrestat és fill del comandant a la reserva que ja estava investigat com a suposat inductor del crim. La detenció de l'agent es va produir dimecres i el jutjat de Solsona el va deixar dijous en llibertat amb càrrecs acusat d'homicidi. Al setembre els investigadors ja van detenir el comandant retirat de la Guàrdia Civil, un veí de Lleida i un veí de Cervera. El jutge els va enviar a tots tres a la presó, però l'Audiència de Lleida els va deixar en llibertat al novembre.

La víctima era un empresari de 61 anys, veí d'Oliana, a l'Alt Urgell. Va morir a causa d'un tret al pit des de més de 100 metres de distància en una zona boscosa de Gualter, una pedania de la Baronia de Rialb. El cas es manté sota secret de sumari.

Deixen en llibertat amb càrrecs un segon guàrdia civil detingut per la mort d'un veí d'Oliana el 2022

