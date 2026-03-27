Unió de Pagesos al Govern: volem collars geolocalitzats pel bestiar del Pirineu
El sindicat reclama la mesura al departament de Territori per compensar la desconnexió digital que pateixen les comarques de la vegueria
ACN
Unió de Pagesos (UP) demana que s'abasteixi als ramaders del Pirineu amb collars geolocalitzadors per fer front a la desconnexió digital que pateixen alguns municipis del territori. Així ho ha demanat el responsable de Medi Natural i Fauna Cinegètica i coordinador de Comarques de Muntanya d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, en una reunió amb el director dels serveis territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològic a l'Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas. Des del sindicat consideren que, amb aquestes eines, els ramaders podrien saber en tot moment on es troba cada animal. Així, afegeixen que tot plegat facilitaria localitzar-los en terrenys accidentats o extensos i reduir el risc de pèrdues per extraviaments o accidents.
Des d'Unió de Pagesos apunten que aquesta eina també permetria optimitzar els recorreguts de pastura, detectar patrons de mobilitat i salut del bestiar, prevenir concentracions excessives en zones fràgils i, en general, prendre decisions més eficients i sostenibles respecte a l'ús dels recursos naturals i el benestar animal.
Pel sindicat, la mesura ha d'anar acompanyada d'un desenvolupament real i efectiu de la telefonia mòbil i de la xarxa de cobertura, especialment en les zones rurals i de muntanya. A més, segons indiquen des d'UP en un comunicat, cal abordar de manera urgent els 'punts negres' que encara persisteixen arreu del territori, ja que representen un obstacle per al dia a dia de la pagesia i dificulten la gestió de les explotacions. Finalment, adverteixen que la manca d'aquest servei posa en perill tant el ramader com el bestiar, atès que en situacions d’emergència o davant riscos, disposar de comunicacions fiables és determinant per garantir la seguretat i una resposta ràpida.
