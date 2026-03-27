Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baxi ManresaOperació sortidaNoelia CastilloViolació als Trullols de ManresaConcert de GossosCas germans Orrit
instagramlinkedin

Unió de Pagesos al Govern: volem collars geolocalitzats pel bestiar del Pirineu

El sindicat reclama la mesura al departament de Territori per compensar la desconnexió digital que pateixen les comarques de la vegueria

La reunió entre Unió de Pagesos i el departament de Territori

La reunió entre Unió de Pagesos i el departament de Territori / ACN

Miquel Spa

ACN

La Seu d'Urgell

Unió de Pagesos (UP) demana que s'abasteixi als ramaders del Pirineu amb collars geolocalitzadors per fer front a la desconnexió digital que pateixen alguns municipis del territori. Així ho ha demanat el responsable de Medi Natural i Fauna Cinegètica i coordinador de Comarques de Muntanya d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, en una reunió amb el director dels serveis territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològic a l'Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas. Des del sindicat consideren que, amb aquestes eines, els ramaders podrien saber en tot moment on es troba cada animal. Així, afegeixen que tot plegat facilitaria localitzar-los en terrenys accidentats o extensos i reduir el risc de pèrdues per extraviaments o accidents.

Des d'Unió de Pagesos apunten que aquesta eina també permetria optimitzar els recorreguts de pastura, detectar patrons de mobilitat i salut del bestiar, prevenir concentracions excessives en zones fràgils i, en general, prendre decisions més eficients i sostenibles respecte a l'ús dels recursos naturals i el benestar animal.

Pel sindicat, la mesura ha d'anar acompanyada d'un desenvolupament real i efectiu de la telefonia mòbil i de la xarxa de cobertura, especialment en les zones rurals i de muntanya. A més, segons indiquen des d'UP en un comunicat, cal abordar de manera urgent els 'punts negres' que encara persisteixen arreu del territori, ja que representen un obstacle per al dia a dia de la pagesia i dificulten la gestió de les explotacions. Finalment, adverteixen que la manca d'aquest servei posa en perill tant el ramader com el bestiar, atès que en situacions d’emergència o davant riscos, disposar de comunicacions fiables és determinant per garantir la seguretat i una resposta ràpida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents