L’Emboscada torna a la Seu d’Urgell com a marxa solidària entre natura i consciència ambiental
Integra Pirineus impulsa una nova edició el 19 d’abril al Pla de les Forques amb un recorregut accessible i una doble modalitat d’inscripció oberta a la participació i la col·laboració solidària
La Fundació Privada Integra Pirineus impulsa una nova edició de l’Emboscada, una marxa solidària que tindrà lloc el diumenge 19 d’abril a la Seu d’Urgell. La proposta, que combina esport, natura i sensibilització ambiental, es desenvoluparà a l’itinerari forestal de les Moreres, al Pla de les Forques, a l’espai conegut com l’antic camp de tir.
La marxa planteja un recorregut de 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 350 metres, pensat perquè qualsevol participant el pugui completar al seu ritme. Més enllà de l’activitat física, l’objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a aquest itinerari forestal i fomentar el coneixement sobre la gestió forestal sostenible, apropant als participants els seus efectes directes sobre el territori.
Les inscripcions s’han obert i es poden formalitzar a través del web d’Integra Pirineus. L’organització ofereix dues modalitats: una inscripció general per participar en la marxa i una altra sota el nom de dorsal solidari, adreçada a aquelles persones que, tot i no prendre-hi part, vulguin col·laborar econòmicament amb el projecte. En ambdós casos, el preu és de 10 euros, i el termini per inscriure-s’hi finalitzarà el 15 d’abril a les 23.59 hores.
Amb aquesta proposta, Integra Pirineus referma el seu compromís amb la inclusió social, la promoció de l’activitat física i la sostenibilitat ambiental. L’Emboscada es consolida així com una cita oberta a tots els públics i especialment atractiva per als amants de la natura, amb el suport d’entitats i empreses del territori que comparteixen aquests valors i contribueixen a fer possible l’esdeveniment.
La iniciativa arriba després de l’èxit de la primera edició, celebrada el 27 d’abril de 2025, que va reunir més de 114 participants i una trentena de voluntaris. En aquella ocasió, la sortida i arribada es van situar a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, i els participants podien escollir entre dos recorreguts de diferent exigència. Enguany, l’organització aposta per un únic itinerari, mantenint l’esperit participatiu i solidari que ha marcat el projecte des dels seus inicis.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central