El vent tomba sis motocicletes a l'Alt Urgell i impedeix als seus conductors tornar-les a aixecar
Els fets han tingut lloc aquest diumenge al migdia al terme de Peramola i no hi ha hagut cap ferit
Els Bombers hi han anat amb dues dotacions i els ha recomanat esperar fins que passés la ventada
Entre la dotzena d'avisos lligats al vent a la comarca de l'Alt Urgell que han rebut aquest diumenge els Bombers hi ha hagut el de sis motociclistes que no podien avançar perquè el vent els ha tombat les motos i no les podien aixecar. L'avís ha estat a les 12 del migdia i 6 minuts i els fets han tingut lloc a la c-14, al terme de Peramola.
Fins allà s'han desplaçat dues dotacions dels Bombers que els han recomanat que s'esperessin fins que passés la ventada. No hi ha hagut cap ferit.
La resta d'avisos a la comarca han estat per arbres caiguts i per elements de teulada que han volat.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena