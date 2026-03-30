El cas de la parricida de Coll de Nargó tanca la instrucció i queda pendent de petició fiscal
Presumptament, la mare va matar la seva filla de 6 anys amb pastilles i es va intentar suïcidar
El cas de la dona que presumptament va matar la seva filla de 6 anys a Coll de Nargó està pendent de la qualificació del fiscal per a poder anar a judici. Quan això es produeixi, el crim serà jutjat a l’Audiència de Lleida, presumiblement per un jurat popular, i si és condemnada per assassinat, podria afrontar una petició de pena d'entre 20 anys i presó permanent revisable.
Tot apunta que la causa de la mort va ser una ingesta de pastilles sedants que la mare hauria donat a la petita. Segons publica el mitjà andorrà Altaveu, la dona, de 47 anys, va reconèixer els fets, i va dir que ella volia morir i no tenia ganes que la seva filla es quedés sola en aquest món. Ella també hauria pres les pastilles per suïcidar-se, però no en dosis suficients.
L'acusada, veïna de Sant Julià de Lòria, a Andorra, va ser detinguda el dissabte dia 9 de novembre de 2024 a Coll de Nargó, després que la desaparició d'ella i de la seva filla de 6 anys fos denunciada divendres per familiars a Andorra, i les autoritats andorranes alertessin que es tractava d’una “desaparició de risc” perquè la dona podria estar en un mal moment psicològic. Efectivament, poc després de detenir la mare, va ser localitzada la menor ja sense vida en un torrent pròxim a una granja abandonada de Coll de Nargó. Havien marxat de casa el dijous dia 7 de novembre, i ja no es va tornar a saber res d'elles fins que la responsable d'un hotel de Coll de Nargó va avisar als Mossos de la presència de la dona, tal com va informar Regió7 en el seu moment.
Des del moment de la detenció, el jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per a la mare, que va ser ingressada a la presó de Ponent.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»