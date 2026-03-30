Fundació Planes Corts: sis artistes locals exposen durant la Setmana Santa
Una mostra recull a Estamariu producció de l'Alt Urgell en pintura i artesania
La Fundació Planes Corts organitza una exposició col·lectiva d’artistes locals a l’Espai Joan Planes del 2 al 6 d’abril, coincidint amb els dies de Setmana Santa. La mostra reunirà sis creadors del territori i té com a objectiu donar visibilitat a la creació artística del poble i atreure visitants i turistes en un període d’afluència notable.
Els participants aporten una visió diversa del paisatge i de la vida local. En l’àmbit de la pintura hi exposaran Joan Albinyà, Josep Albinyà, Montse Armengol, Marc Riguillo i Lurdes Casanova. La proposta es completa amb Assumpció Albinyà, que presentarà composicions amb casetes de fusta, cartró i figures, afegint una dimensió escultòrica i artesanal al conjunt.
L’Espai Joan Planes, sala polivalent de la Fundació Planes Corts al nucli d’Estamariu, acull aquesta iniciativa com a part del compromís de l’entitat per fixar població i garantir la qualitat de vida als pobles d’Estamariu i Bescaran. L’organització d’activitats culturals com aquesta exposició contribueix a dinamitzar el territori i a fomentar la vida als pobles de l’Alt Urgell.
Fitxa de l’exposició: L’exposició es podrà visitar del 2 al 6 d’abril de 2026, durant la Setmana Santa, a l’Espai Joan Planes d’Estamariu, amb horari de 12 a 14 h i de 16 a 19 h. L’entrada és gratuïta i hi participen els artistes Joan Albinyà, Josep Albinyà, Montse Armengol, Marc Riguillo, Lurdes Casanova i Assumpció Albinyà.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
- Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?