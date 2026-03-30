Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Fundació Planes Corts: sis artistes locals exposen durant la Setmana Santa

Una mostra recull a Estamariu producció de l'Alt Urgell en pintura i artesania

L'exposició de pintura i artesania a la Fundació Planes Corts

Miquel Spa

Estamariu

La Fundació Planes Corts organitza una exposició col·lectiva d’artistes locals a l’Espai Joan Planes del 2 al 6 d’abril, coincidint amb els dies de Setmana Santa. La mostra reunirà sis creadors del territori i té com a objectiu donar visibilitat a la creació artística del poble i atreure visitants i turistes en un període d’afluència notable.

Els participants aporten una visió diversa del paisatge i de la vida local. En l’àmbit de la pintura hi exposaran Joan Albinyà, Josep Albinyà, Montse Armengol, Marc Riguillo i Lurdes Casanova. La proposta es completa amb Assumpció Albinyà, que presentarà composicions amb casetes de fusta, cartró i figures, afegint una dimensió escultòrica i artesanal al conjunt.

L’Espai Joan Planes, sala polivalent de la Fundació Planes Corts al nucli d’Estamariu, acull aquesta iniciativa com a part del compromís de l’entitat per fixar població i garantir la qualitat de vida als pobles d’Estamariu i Bescaran. L’organització d’activitats culturals com aquesta exposició contribueix a dinamitzar el territori i a fomentar la vida als pobles de l’Alt Urgell.

Notícies relacionades

Fitxa de l’exposició: L’exposició es podrà visitar del 2 al 6 d’abril de 2026, durant la Setmana Santa, a l’Espai Joan Planes d’Estamariu, amb horari de 12 a 14 h i de 16 a 19 h. L’entrada és gratuïta i hi participen els artistes Joan Albinyà, Josep Albinyà, Montse Armengol, Marc Riguillo, Lurdes Casanova i Assumpció Albinyà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents