Oliana promourà l'envelliment actiu a través d'una 'app' i amb l'obertura d'un casal cívic intergeneracional
Les dues iniciatives es posaran en marxa abans de l'estiu, amb la idea d'empoderar la gent gran i enfortir la comunitat
Albert L. Cobo (ACN)
Oliana busca promoure l'envelliment actiu entre la seva població, amb l'objectiu d'ajudar a prevenir situacions de solitud no volguda. Tot plegat es farà amb la posada en marxa d'una aplicació per a dispositius mòbils encarada al col·lectiu de la gent gran, en la qual podran trobar les activitats que es fan al municipi, avisos d'emergències o jocs, entre d'altres. D'aquesta manera, es podrà fer un seguiment dels usuaris a partir de les interaccions que facin. A més, s'està rehabilitant un local per convertir-lo en un casal cívic de caràcter intergeneracional. Es preveu que totes dues actuacions siguin una realitat abans de l'estiu. La idea és oferir recursos que empoderin la gent gran, a la vegada que s'enforteix la comunitat.
El projecte que engloba el conjunt d'accions s'anomena 'Oliana t'acompanya'. L'alcalde de la localitat alturgellenca, Ricard Pérez, ha comentat que l'aplicació de mòbil, desenvolupada per l'empresa Bleta, està ideada "expressament per la gent gran", ja que fa que la pantalla del dispositiu tingui unes icones més grans i ofereix "un canal directe més comunitari" amb el col·lectiu. Tot plegat, segons ha apuntat, suposa una millora important en l'àmbit de la comunicació.
De forma paral·lela a la implementació de l'aplicació, s'està donant forma al futur casal cívic de la localitat. Aquest s'anomenarà 'Espai La Rasa', ja que ocupa les instal·lacions d'un antic bar que portava aquest nom i dos locals adjacents. La idea és que l'equipament es converteixi en un centre on desenvolupar diversos tallers, com ara de memòria, estiraments o de fotografies, entre d'altres. De fet, a partir d'aquest darrer es vol editar un llibre que inclogui diverses instantànies antigues i la memòria oral dels veïns sobre els moments o llocs que hi apareixen.
"Tenim un casal de jubilats molt actiu, però hi ha gent que no se sent gran", ha explicat l'alcalde d'Oliana, tot afegint que la voluntat és crear un recurs comunitari on "tothom hi pugui trobar el seu espai". "A vegades a la gent li costa entrar a dins un grup, en segons quines activitats", ha expressat. A més, una altra de les accions que plantegen implantar en un futur és la de poder oferir àpats comunitaris, ja que, segons ha dit el primer edil, quan una persona es troba "en un estat d'ànim baix, el primer que es veu afectat és l'alimentació".
La concepció del futur casal, les obres del qual tenen un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros, és que, tot i que prioritàriament estigui pensat perquè l'utilitzi la gent gran, sigui un espai intergeneracional. Així, es vol aprofitar l'experiència d'èxit que han tingut iniciatives que s'han posat en marxa a la localitat, com ara un projecte de divulgació de plantes remeieres en què els joves van al bosc a buscar-ne amb l'acompanyament de dones que en són expertes.
Pérez ha afirmat que, a partir de les activitats que s'han dut a terme en el marc d'un projecte anterior anomenat 'Connecta en gran', s'ha aconseguit fomentar la socialització entre el col·lectiu, fet que ha permès, entre d'altres, reduir les visites "multifreqüents" al centre d'atenció primària de la localitat. Així, apunta que es van adonar "que el més necessitaven era que algú els acompanyés o que formés comunitat".
Per la seva banda, Maria March, veïna d'Oliana, ha dit que la posada en marxa de l'aplicació per a la gent gran de la localitat pot suposar "un abans i un després", tenint en compte que molts d'ells ja estan habituats a utilitzar el mòbil. Mentrestant, Isabel Maldonado creu que aquesta eina farà que la gent se senti "més acompanyada" i Pilar Quingles ha afirmat que habitualment participava en les activitats que s'organitzaven, però que darrerament feia "molt temps que no sortia". Així, veu el projecte del casal cívic com una oportunitat de tenir un punt de trobada amb els veïns.
