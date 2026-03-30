Rescatada una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
Ha estat atesa per un metge del SEM que s'ha traslladat en l'helicòpter de Bombers
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han escatat aquest migdia una dona que ha patit un accident d'escalada a Coll de Nargó.
L'avís s'ha donat 4 minuts després de les dues de la tarda, per part de la parella de la persona accidentada. Els Bombers han desplaçat al lloc dels fets una dotació terrestre i un helicòpter, en el qual viatjava el metge del SEM. Abans de les 15 h l'accidentada ja viatjava per aire cap a un centre sanitari.
