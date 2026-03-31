Segueix en estat crític l'escaladora accidentada dilluns a Coll de Nargó

La noia, una veïna de Barcelona de 32 anys, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron

L'helicòpter dels Bombers de la Generalitat treballant en el rescat de l'escaladora a Coll de Nargó / BombersNargó

Eduard Font Badia

Manresa

La noia de 32 anys que aquest dilluns al migdia va resultar ferida en un accident d'escalada a Coll de Nargó segueix en estat crític. La jove es troba ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron des que ahir a primera hora de la tarda hi va ser traslladada en helicòpter des del lloc de l'accident.

La causa de les greus ferides va ser una caiguda d'uns 12 metres d'alçada, que la dona va patir mentre practicava escalada a la via Dr. Slump al sector de l’Hort de la zona del Grau del Miquelet de Coll de Nargó. L'avís el va donar la parella de l'accidentada al voltant de les 14 h de dilluns, i al lloc de l'accident s'hi va traslladar l'helicòpter dels GRAE de Bombers de la Generalitat, i una dotació dels Bombers de Coll de Nargó, a més de Mossos d'esquadra i del SEM.

Un cop estabilitzada la víctima, va ser traslladada a l'hospital de la Vall d'Hebron.

