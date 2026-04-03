El voltor negre es consolida al Pirineu
La reintroducció del rapinyaire a la serralada mostra resultats positius gràcies a la col·laboració entre entitats públiques i privades
El voltor negre (Aegypius monachus) ha tornat als Pirineus gairebé dos segles després de la seva desaparició, amb una colònia que es consolida gràcies a un projecte de reintroducció impulsat per diverses iniciatives públiques i privades. Després d'anys de treballs de preservació i reintroducció, el projecte ha aconseguit resultats: l'any passat es van incorporar dotze nous individus a la colònia de voltors, que ja compta amb 66 exemplars adults i 19 parelles reproductores.
Un projecte de conservació amb una clara evolució positiva
Aquestes dades han estat proporcionades per la Fundació Trenca, entitat dedicada a la conservació de la biodiversitat i que, des de fa anys, treballa en la recuperació del voltor negre als Pirineus. La colònia de voltors, ubicada a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, entre els Pallars i l'Alt Urgell, ha registrat un èxit reproductor superior a la mitjana dels últims 15 anys, amb una taxa de vol del 71% i una productivitat del 63%. Durant el 2025, la colònia va aconseguir criar 13 polls, 12 dels quals van arribar a volar, un fet destacat dins el projecte de reintroducció.
Aquesta estabilització i creixement de la població de voltors negres als Pirineus és especialment important per a la conservació de l'espècie, ja que contribueix a connectar les poblacions ibèriques amb les del centre d'Europa, millorant així la diversitat genètica i reduint el risc d'extinció.
Monitorització i seguiment amb GPS: una tasca essencial
Un dels aspectes clau del projecte de reintroducció és el seguiment dels voltors mitjançant dispositius GPS, una tècnica que ha permès estudiar els seus moviments i comprendre millor les necessitats de l’espècie. A més de monitoritzar els exemplars reintroduïts, el radioseguiment ajuda a identificar amenaces i a millorar les condicions de vida dels voltors en la seva nova llar al massís prepirinenc.
Els dispositius GPS també han aportat dades sorprenents sobre el comportament dels voltors, permetent als científics obtenir una imatge més detallada dels seus desplaçaments, així com detectar zones més adients per a la cria i la seva alimentació.
Una xarxa d'alimentació que afavoreix la biodiversitat
A més de la reintroducció d'individus, el projecte ha creat i gestionat una xarxa de Punts d'Alimentació Suplementària (PAS), un aspecte fonamental per a garantir la supervivència dels voltors negres. Aquesta xarxa, finançada per Endesa des de 2013, inclou tres punts operatius al Pallars Jussà i a l’Alt Urgell, on es distribueix aliment de manera controlada. Aquests punts no només beneficien els voltors negres, sinó que també ajuden altres aus necròfagues com el trencalòs, l’aufrany o el milà reial.
L'any passat es van abocar un total de 15.145 quilos de carronya als punts d’alimentació. Aquestes accions no només contribueixen a la preservació de les aus, sinó que també ajuden a estalviar CO2, ja que es redueix la necessitat d’incinerar els animals morts. En total, es van evitar l’emissió de 4.301 kg de CO2, una dada destacada dins els esforços de sostenibilitat del projecte.
Futuro prometedor i repte de dispersió
Des de l’any 2020, el projecte ha treballat per ampliar la dispersió de la colònia, afavorint la disponibilitat de recursos alimentaris a la perifèria de Boumort. Aquesta estratègia ha fet que el percentatge de polls nascuts a la colònia augmenti, mentre que els exemplars reintroduïts disminueixin, el que és un indicador de la salut de la població.
L’evolució positiva de la colònia és evident: un 55% dels individus són fixos, mentre que un 45% són exemplars flotants. A mesura que els voltors més veterans van desapareixent, es preveu que siguin reemplaçats per individus nascuts a la colònia o per altres voltors reclutats. Aquesta evolució, amb un augment de la natalitat local, és essencial per garantir la sostenibilitat a llarg termini del projecte.
Compromís institucional i empresarial amb la biodiversitat
El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus compta amb el suport de diverses entitats, entre elles Endesa, que des de 2013 ha col·laborat activament en la creació i gestió dels punts d'alimentació, així com en altres aspectes logístics i de finançament.
Aquesta col·laboració, que inclou tant esforços públics com privats, és un exemple clar de com les iniciatives conjuntes poden contribuir a la preservació de la biodiversitat i a la protecció d'espècies clau per al nostre ecosistema.
La consolidació de la colònia de voltor negre als Pirineus és un èxit de la conservació, una demostració de com la col·laboració entre institucions i entitats privades pot tenir un impacte directe en la protecció de la natura i en la millora de la biodiversitat de les nostres muntanyes.
