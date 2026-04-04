Birracrusis: els joves de la Seu fan la seva Setmana Santa
El recorregut satíric i festiu congrega centenars d'alt-urgellencs i cerdans en un acte alternatiu a la tradició religiosa prenent cervesa de bar en bar
Els joves de la Seu d'Urgell han celebrat aquest divendres a la tarda el seu particular Via Crucis. El Birracrusis ha tornat a aplegar centenars d'alt-urgellencs, i també de cerdans, amb ganes de viure d'una manera més festiva les tradicions de Setmana Santa i han recorregut una desena de bars de la ciutat.
El Birracrusis, dotat d'un aire de crítica irònica a la imatgeria tradicional i religiosa amb un pas de Setmana Santa propi, consisteix a completar un itinerari per una desena de barres vinculades a establiments de la ciutat on es poden consumir quintos de cervesa a un euro, seguint el format dels populars 'correquintos' de les festes majors de l'estiu. Aquest any els organitzadors, un grup espontani de joves, han dissenyat el recorregut de manera que no coincidís amb la processó de Divendres Sant, aquesta sí amb fidels i sota un estricte sentiment religiós. En aquest sentit, l'any passat les dues comitives sí es van creuar, la qual cosa va provocar algun enuig per part dels que seguien la processó religiosa.
El Birracrusis va començar a les sis de la tarda i es va allargar fins passada la mitjanit. Aquest any els impulsors han promogut la festa, ja consolidada entre els joves de la Seu, amb un mocador de coll que ha fet més visible la comitiva
